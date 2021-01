Hugo del Teso





Roque Alcides Azamor. QEPD

Hace muchos años vivió a escasos 80 mts de mi domicilio, en nuestro querido Barrio del Zanjón. Me regaló muchos poemas de su autoría y a modo de prólogo de uno de ellos, citaré a otro amigo que también nos dejó, el entrerriano zarateño (por adopción). RODOLFO GAUNA Una poesía no es el resultado de una elaboración racional. Es un dictado que recibimos desde algún lugar de nuestro ser, cuyas posibilidades nos son absolutamente insospechadas, desconocidas e inmanejables. De ahí, entonces, es que podemos llegar a maravillarnos cuando, una vez terminadas, la leemos por primera vez. CANTO AL GAUCHO Carretas; potros; ganado;

Payador; rancho; guitarra.

Fortín: Otero y vigilia,

Con los indios de amenaza.

Cielo de rojo lucero

Bautizando madrugadas

Con lágrimas del rocío,

En el verdor de la pampa.

.

El gaucho: paría en su suelo,

Por el honor de su raza,

Salió a toparse al destino

Con poncho, facón y lanza.

Respondiendo a los retumbos

Y el tronar de las batallas,

Ansioso por redimir

A su estirpe americana!

.

Que liturgia lo impelía?

En que rito se apoyaba,

Para mirar a la muerte

Con impávida templanza?

En que biblia se inspiró

Para lograr como gracia,

El triunfo de la justicia

Que su orgullo demandaba?

.

Fueron ganchos los de Güemes

Por las fronteras de Salta!

En Tucumán con Belgrano.

San Martín en las Barrancas!

Los que en Chile y en Perú

Vengaron Cancha Rayada

Los muertos de las Malvinas

Con la nieve por mortaja

.

Hoy, los gauchos argentinos

Son soldados sin metralla.

Luchadores de los montes,

Braseros de estancia y zafras.

Artesanos de la arcilla;

De la piedra, de las cañas,

Del cuero, de los telares,

De la madera y la plata.

.

Son gauchos nuestros arrieros

Luchando por las quebradas,

os que se doran al fuego

De los hornos de las fábricas

O se congelan los huesos

En los hielos de las cámaras.

Son gauchos los panaderos

Con eternas madrugadas.

.

Los peones y albañiles

Que van levantando casas.

Los marineros de siempre

Bebedores de distancias

Y los guardias nacionales

Desde el polo a las montañas

Tuvimos gauchas mujeres

Juana Azurduy, la "Macacha".

.

La "Delfina" de Ramírez,

"Mariquita" con sus damas.

Y las nobles mendocinas

Que donaron sus alhajas

Hoy existen gauchas maestras,

Enfermeras y mucamas.

Niñeras de chicos huérfanos

Y hasta gauchas secretarias!

.

...Y están aquellas mujeres

Que nos restañan las lágrimas,

Y con ternura de madres

Nos revive la esperanza.

Por eso: gauchas y gauchos

Son historia y son mañana

Noble arteria donde bulle

El corazón de la patria!!

Hoy Le Toca A...:

El adiós a un ex vecino y amigo correntino; Roque Alcides Azamor

Por Hugo del Teso

