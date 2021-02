Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta, comenzando por la capital de La Rioja e iniciando un recorrido de altura que ingresará a Catamarca y finalizará en la provincia de Salta, donde queda abierta la alternativa de prolongar el viaje si así lo desearan. Hasta el 31 de marzo siguen vigentes los Planes Ahora 12 y Ahora 18, con nuevas tasas de financiación muy convenientes en 6, 12 y 18 cuotas con 3 meses de gracia para abonar el primer pago. Luego de un vuelo de 3 horas y media (el vuelo hace una parada técnica en Catamarca donde sube y baja gente) hasta La Rioja, se inicia este circuito andino que los llevará hasta los secretos mejor guardados del altiplano de nuestra cordillera. Un recorrido donde unos tramos se desarrollan sobre los 4.500 msnm, siendo testigos de esa inmensidad que plegó la naturaleza durante millones de años. La primer parada saliendo desde La Rioja es Londres, un pequeño pueblo sobre la Ruta 40 fundado a mediados del 1.500 que guarda otro tesoro poco conocido, las Ruinas de Shincal de Quimivil, antigua ciudad administrativa del estado Inca que fue cabecera de la provincia más austral del Tawintinsuyo (Imperio Inca) por más de dos siglos, hasta que fue despoblada en el 1.600 DC. Ocupa una superficie de 23 hectáreas, con edificios de piedra y barro que fueron parte del Camino del Inca y hoy forman parte del Patrimonio Mundial Unesco. Este día se visitará también la Reserva Natural Laguna Blanca, cuyo centro es un lago salado, rodeado de cumbres mayores a los 5.000 metros. La reserva fue creada para proteger la diezmada población de vicuñas, y es hoy reserva de Biósfera, declarada así por UNESCO, nombrada también Sitio Ramsar (denominación internacional a humedales elegidos para ser protegidos por esta Convención). Al día siguiente, previo pernocte en El Penón, se dirigirán al Campo de Piedra Pómez, un hallazgo de otro planeta, un mar de roca blanca con crestas rosadas, talladas por los vientos que descienden de los Andes creando esculturas fascinantes, testigos de la intensa actividad volcánica de la región desde tiempos inmemoriales. El itinerario continúa luego de despertar en Antofagasta de la Sierra con destino a Antofalla, comunidad indígena ubicada en las cercanías del Volcán de Antofalla (6.400 msnm.) pasando por la Quebrada de Calalaste y el Salar de Antofalla (el más largo del mundo). En el salar podrán admirar tres pequeñas lagunas conocidas como Ojos del Campo, cada una tiene un espejo de agua de un color particular: azul, negro y naranja. Continuarán luego con destino a Tolar Grande, atravesando el Salar de Arizaro, notable por su extraña conformación y coloración. En medio de este salar se sorprenderáncon el Cono de Arita, una curiosa formación volcánica que resalta en medio de la vastedad del salar, un triángulo de 200 metros de altura considerado la mejor formación cónica del mundo. Al día siguiente se inicia el recorrido en Tolar Grande y muy cerca visitarán los Ojos de Mar, donde se encuentran algunos de los pocos estromatolitos vivientes que quedan en el mundo (estructuras minerales que respiran - en realidad estructuras microbianas producidas por un alga verdeazulada que asemeja a un arrecife de coral-) y se cree que son el origen de la vida en nuestro planeta. Continuarán luego a través del Salar de Pocitos y del Desierto del Diablo o del Laberinto, hacia San Antonio de los Cobres. Cerca de esta localidad se puede visitar, si las condiciones del camino lo permiten, el Viaducto de la Polvorilla, el más imponente de los puentes que recorre el mundialmente famoso Tren de las Nubes, el más fotografiado. Es importante tener en cuenta que los caminos de este circuito nos están provistos de asfalto, puentes e infraestructura de apoyo, con lo cual se realizarán en vehículos 4 x 4, pero ciertas crecidas provocadas por lluvias pueden determinar cambios dentro del trayecto. El penúltimo día del recorrido es turno de visitar Salinas Grandes, el desierto de sal de mayor tamaño del país, de aproximadamente 200 Km², una belleza que siempre recomendamos, porque a continuación de visitar este mar de sal es momento de iniciar la bajada de la Cuesta de Lipán a lo largo de esta sinuosa ruta que finaliza enPurmamarca, testigo del mejor mirador al Cerro de los Siete Colores, otra de las maravillas naturales que guarda nuestra región del noroeste, un pueblo que supo conservar su encanto por su aislamiento, donde todo parece haberse detenido y al mismo tiempo querrán explorar hasta el último rincón, involucrarse en historias de sus artesanos o visitar la Iglesia Santa Rosa de Lima. El último día del recorrido será el turno de dirigirse a Salta atravesando la Quebrada de Humahuaca, un trayecto donde ven derrames de tonos rojizos, terracota y ocres en su inicio, hasta que van a apareciendo los primeros cactus y todo comienza a tomar color verde de a poco. Salta los recibirá como siempre con los brazos abiertos y empanadas y cerveza Norte, pero acá se abre el juego para prolongar la estadía (que es lo que sugerimos) o si no disponen de tiempo, al menos callejear esa noche por el centro de la ciudad y cenar en alguna de las tantas peñas locales. De respetar la duración de esta propuesta, si el horario del vuelo lo permite, sugerimos tomarse algún tiempo para recorrer la ciudad de Salta durante el día y visitar el Museo Arqueológico de Alta Montaña(MAAM), creado para la preservación de las tres momias incaicas rescatadas en la cima del Volcán Llullaillaco, en las cercanías de Tolar Grande. No teman al sol y al calor, la altura de este trayecto será la encargada de regular la temperatura. Eso sí, no olviden bronceadores, gafas oscuras y mente abierta para absorber la cantidad de estímulos que les llegarán durante esta semana.



