Una cualidad que emana y contagia a partir del ejemplo: se trata de servir, no de someter. Todos estamos llamados a ejercerla. La lectura para este 4to. domingo del Tiempo Ordinario corresponde a San Marcos Capítulo 1, versículos del 21 al 28: "Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: "¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios". Pero Jesús lo increpó, diciendo: "Cállate y sal de este hombre". El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen!" Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea". "El Evangelio de hoy –señala el Padre Rufino Giménez- nos presenta a Jesús caminando entre los hombres, enseñando en una sinagoga de una manera nueva para ellos, llena de autoridad dice el texto. La autoridad, no es una característica intrínseca del cargo que se ejerce, ni se hereda. La autoridad bien entendida es una cualidad que se ve en la persona que cuando es capaz de hacer el bien, e invita a que los otros, a que también lo hagamos. La verdadera autoridad no exige el reconocimiento: lo merece. La verdadera autoridad no utiliza a otros y se lava las manos: se pone en primera línea… Los demás le siguen porque confían en quien la ejerce. La verdadera autoridad conduce al bien, haciéndolo. No exige que se le tenga confianza: se la gana. No oprime ni se impone, convence desde el amor y las buenas intenciones. Entonces, la verdadera autoridad viene sólo de Dios, porque todo lo bueno proviene de Él". "Cafarnaúm es un pueblo de pescadores. A impartir sus enseñanzas, Jesús no lo hace al estilo de los doctos, sino más bien con las formas de humildes y simples. Por eso atrae a todos hacia Él: su mensaje es simple y creíble a la vez. Luego, el Hijo de Dios se manifiesta expulsando el mal de un hombre de quien no sabemos nada. Ese hombre representa a la humanidad toda, que espera ser liberada de todos los males. Ese mensaje sigue vigente: en los medios periodísticos de Campana vemos cada vez más seguido el fruto de las influencias demoníacas. Vecinos, incluso menores de edad, con intentos de suicidio o involucrados hasta en asesinatos y otras maldades que sólo prosperan en personas quienes no reconocen a Jesús como el centro de sus vidas. Esta realidad nos interpela, es todo un desafío para nuestra Diócesis: seguir anunciando el evangelio y de manera creíble: dando testimonio y ejemplo. Necesitamos que Jesús siga caminando nuestras calles. Confiemos y seamos portadores de su mensaje. Ejerzamos la autoridad con el ejemplo de nuestras buenas acciones primero en nuestra familia, luego con nuestros vecinos, y en nuestra comunidad", concluye el sacerdote rogacionista.

Padre Rufino Giménez



Padre Rufino Giménez:

La verdadera autoridad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar