31 de Enero de 2021 - Año II - Edición Nº 117 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA SANTO CURA BROCHERO PATRONO DE LOS SACERDOTES ARGENTINOS El 26 de enero conmemoramos la pascua de San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como "El cura gaucho" que por su trabajo con los más necesitados se convirtió en un "salvador" para muchos creyentes. En 1867 se destacó socorriendo a los enfermos y moribundos que había provocado la epidemia de cólera. En su vejez, el Cura Brochero sufrió de lepra, mal que contrajo por ayudar a muchos enfermos. Se quedó ciego y sordo, algo que no le impidió seguir trabajando. Ha sido encarnación del Evangelio, podemos ver en él, la vida cristiana en plenitud, porque se acercó a los más lejanos, buscó a los que estaban más perdidos. Sabemos que el Santo Cura Brochero es faro y es modelo, pero también es intercesor, por eso le pedimos su protección para todos los sacerdotes de la Iglesia que peregrinan en la Argentina. Compartimos el mensaje de nuestro párroco Fernando Crevatin: "Querida Comunidad: Acabo de llegar al Santuario donde están las reliquias del santo Cura Brochero. Lugar de peregrinación. Acá pedí por cada una de las familias de Uds, por los enfermos de la parroquia y por los que están angustiados y tristes. Llegando en peregrinación hasta acá, recorriendo la agreste zona donde Brochero desgastó su vida por su gente, los sacerdotes aprendemos lo que significa pastorear. No necesitamos grandes discursos. Basta ver y abrir el corazón para recobrar fuerzas y alegría. Un afectuoso saludo para todos. Padre Fernando"

Junto a las reliquias del Santo Cura Brochero TERREMOTO EN SAN JUAN A raíz del terremoto ocurrido en San Juan en la noche del lunes 18 de enero, Caritas puso en marcha los mecanismos de asistencia para situaciones de emergencia. Las localidades más afectadas por el sismo son Sarmiento, 25 de Mayo, Pocito y, en menor grado, algunos sectores del Gran San Juan. Se tratan de zonas mayormente rurales. Cáritas San Juan, a través de sus voluntarios y en articulación con el gobierno local, está recorriendo las zonas afectadas para acercar asistencia y contención. Estamos acompañando la labor de Cáritas y sus voluntarios, en articulación con otros organismos e instituciones civiles, para llevar alivio y contención a las comunidades alcanzadas por el sismo. Si bien, gracias a Dios, no se reportaron víctimas fatales, el terremoto provocó el derrumbe completo de numerosas casas, además de roturas parciales de techos y paredes. Por el momento, las necesidades de ropa y alimentos están cubiertas por las Cáritas cercanas a la zona de la emergencia. A fin de ayudar de manera rápida y efectiva a las familias, habilitamos una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar desde todo el país. ¡Gracias por sumarte! - Cuenta Corriente Banco Nación Nº 35869/51 - Sucursal Plaza de Mayo 0085 - CBU 01105995-20000035869519 - A nombre de: Cáritas Argentina Emergencia -- CUIT 30-51731290-4 #somoscaritasarg - Para colaborar con tarjeta de crédito y débito: https://www.caritas.org.ar/emergencia - Leé más en https://ow.ly/AXrC50Dg0zj Unidos en la oración, seguimos acompañando a nuestros hermanos y hermanas que sufren, para que logren superar pronto esta situación de emergencia.

Caritas ayuda en el terremoto de San Juan DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA La Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci), está realizando talleres para orientar a los profesionales médicos, personal de enfermería, instrumentadores, auxiliares, directivos de centros de salud públicos o privados, para que puedan hacer uso de su derecho de objeción de conciencia frente a la ley 27.610 que legaliza el I.V.E. y sanciona con prisión e inhabilitación a quienes nieguen, obstruyan o dilaten un aborto. El primer taller sobre que implica y como ejercer el derecho de objeción de conciencia se realizó el 26 de enero y estuvo a cargo de la doctora Débora Ranieri, abogada, investigadora y Doctora (PhD) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina y la doctora María Teresa Mockevich, abogada de la Red Federal de Familias. El próximo "Taller sobre objeción de conciencia y aborto" se realizará Lunes 1º de febrero - 19 h - Plataforma Zoom. Los moderadores serán: Ignacio de la Riva y María Marta Didier. Para participar se requiere inscripción previa por Whatsapp al +54 9 11 6054 6053 Los profesionales que integran Procedi responden las consultas, a través del correo: info@prodeci.com.ar para que los profesionales de la salud, no sólo puedan defenderse como objetores sino también para ayudar a las mujeres vulnerables y salvar las dos vidas. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

