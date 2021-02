Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 31/ene/2021. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 31/ene/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Abella brindó su apoyo a joven músico de la ciudad El Dia que la Tierra se Detuvo:

Las armas nucleares, los ovnis y la venida de Cristo Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C El Dia que la Tierra se Detuvo:

Las armas nucleares, los ovnis y la venida de Cristo











En el secreto de Fátima la Santa Madre, hace ya 100 años atrás, advertía "que el hombre creará armas que podrán destruir la Tierra en cuestión de minutos". Hay que recordar que la carrera armamentística comenzó con en el proyecto Manhattan durante la segunda guerra en el año 39 y que las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki ocurrieron en el 6 y 9 de Agosto del 45. También advertía la Santa Madre en su controversial tercer secreto que una tercera guerra nuclear sería inevitable si el hombre continuaba su rumbo. Todo se ha cumplido. Hoy el arsenal de las potencias nucleares se ha perfeccionado y se vuelve con un poder destructor mayor cada año. Son miles de millones el presupuesto invertido, siendo la renovación tecnológica y mantenimiento de las bases militares nucleares el principal gasto. Las armas están desplegadas por todo el globo y un ataque a una ciudad hoy en día implica el uso de varias ojivas, cada una superior entre 10 y 50 veces a las de Hiroshima y Nagasaki. Un ataque de este tipo derretiría un auto situado a 10 km y en un radio de 50 km se prendería todo absolutamente fuego creando una cantidad muy grande de gases que interferirían la luz solar. El invierno nuclear generaría cambios tremendos en las variables climáticas, generando frio en zonas cálidas. Las oleadas de hambre comenzarían y las migraciones y guerras de rapiña. Todo esto no es un cuento Chino, el peligro nuclear no terminó, sino que por el contrario hoy está más avanzado que nunca. El reloj del día final, que es indicar global de un holocausto nuclear, marca solo 100 segundos para medianoche (en el 2010 eran 6 minutos, por lo que estamos cada vez más cerca de un escenario irreversible). Desde el punto de vista mal llamado "ufológico" las oleadas de ovnis más importantes comenzaron justamente con el desarrollo de la atómica. De alguno modo el desarrollo nuclear funciono como un indicador civilizatorio que marcaba el comienzo del fin y disparo en los hermanos extraterrestres la necesidad de que su visita sea masiva y sistemática. Desde entonces no han parado de hacerse ver y son miles los avistamientos cada año. Lamentablemente cuando intentaron el contacto directo fueron recibidos como lo que somos, mediante la agresión violenta enviaron aviones cazas con cabezas nucleares a tratar de derribarlos. No pudieron y no podrán nunca porque somos monos con piedras, para sus grandes civilizaciones somos una aberración. Se han acercado a advertirnos por todos los medios posibles contactando políticos, militares, científicos religiosos… el mensaje de Fátima en esencia es solo un comunicado instrumentado en paralelo para la comunidad católica occidental que invita a que nos preparemos para un holocausto nuclear si es que no somos capaces de cambiar nuestro destino. Todos han fallado y por cobardía, soberbia y egoísmo no han dicho nada. Ahora la responsabilidad cae sobre la sociedad civil, laica y militante por la vida. La organización ICAN, que gano el premio nobel en 2017, ha conseguido que su campaña de desarme sea ley internacional a partir del 22 de Enero de este año 2021. La ciudadanía mundial debe organizarse y responder AHORA porque tal vez sea este el último intento que tengamos, antes de volver a caer en la pequeñez efímera e intranscendente de los problemas que afectan a nuestra rutina individual cotidiana… "Si tuviéramos que poner una arriba de otra todas las armas llamadas convencionales que habéis producido y fabricado en los últimos cien años, según nuestros cálculos podríamos levantar una montaña artificial que superaría el Everest, la montaña más alta de vuestro mundo que mide 8.848 metros, perteneciente a la cadena del Himalaya. Siempre según los datos que hemos recopilado nosotros "alienígenas" de la confederación de visita en vuestro planeta hemos calculado que si todas estas armas fueran disparadas y hechas estallar al mismo tiempo podrían matar a 14 mil millones de personas, es decir el doble de la población de la raza humana del planeta tierra que actualmente es de unos 7 mil millones. Este es el resultado "más avanzado" de vuestra ciencia sin conciencia. este es el resultado, el efecto visible de vuestra funesta conciencia, de vuestro modo de ser, malos, odiosos, feroces asesinos, déspotas y ávidos de sed de sangre y de poder que habéis puesto en acción y que es potencialmente practicable. Es difícil constatar semejante realidad para nosotros que vivimos en antítesis con vuestro modus vivendi, que tenemos ideas completamente opuestas a vuestras ideas funestas. Habéis elevado al altar de los sacrificios la sonrisa de la vida, reemplazando la vida, la belleza, la alegría y la devoción hacia el creador con ídolos falsos, con valores absolutos espantosamente negativos, el dinero, las armas, la droga, la violencia que se manifiesta en cada latido de vuestra vida. A vuestros niños desde que nacen les enseñáis cómo matar y como avasallar al prójimo. ¿Qué queréis que hagamos nosotros? ¿Cómo podéis creer que recibiréis ayuda de nuestra super civilización? ¿El día en que nos presentemos ante la raza humana cómo podéis creer que recibiréis ayuda? Os hemos explicado lo que habéis producido sólo con las armas convencionales. Según los datos facilitados por nuestras calculadoras que nosotros llamamos Kadar Laku, vuestras ojivas nucleares atómicas podrían destruir la tierra más de diez veces reduciéndola a una masa de materia radiactiva. vuestras ojivas nucleares podrían poner en riesgo la explosión de vuestro mundo. ¡Esto nosotros no lo permitiremos nunca! Si vosotros llegáis a poner en acción el proyecto "destrucción Tierra" con las armas nucleares, nos veremos obligados a anularos en pocos minutos de vuestro tiempo. Nos sentimos tristes, pero no abandonamos la calidad que ya ha emergido de entre la cantidad en vuestro planeta. nos referimos a una multitud de jóvenes que aman la vida, que adoran el sol y la creación y que son respetuosos y devotos hacia la figura de Jesús Cristo, el hombre dios que ha manifestado en vuestro mundo el amor más grande de todos los amores. Queremos deciros, además: ¡estad atentos! Estamos dispuestos a no dejar rastro de memoria de vuestra existencia si vuestra diabólica mente llegara sólo a pensar en esclavizar, perseguir o matar a estos hermanos nuestros que están en misión en el mundo. en lo que concierne a vuestra sociedad os podemos decir sólo que ahora ya sois una manada de zombies que tambalean y vagan en las tinieblas oscuras de esta gran Madre Tierra que habéis vuelto casi estéril, pero que pronto reflorecerá, así como la rosa ha florecido sobre la cruz. ¡Paz! Setun Shenar y los hermanos de la luz saludan con conmiseración, pena y amor. Planeta Tierra 22 de octubre 2019. 19:20 horas G.B. Para más info, visite: https://www.thebongiovannifamily.com https://www.facebook.com/El-dia-que-la-tierra-se-detuvo-104198931417522

El Dia que la Tierra se Detuvo:

Las armas nucleares, los ovnis y la venida de Cristo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar