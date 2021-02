A menudo escuchamos estas reflexiones de la gente: "Básicamente soy una buena persona, tanto que iré al cielo", "Bueno, hago algunas cosas malas, pero hago más cosas buenas, por esocreo que iré al cielo", "Dios no va a enviarme al infierno solamente porque no vivo pegado a la Biblia". ¡Los tiempos han cambiado! Todos estos son conceptos comunes, entre la mayoría de la gente, pero la verdad es que todos estos, son mentiras. Satanás, el gobernador del mundo, fabrica estos pensamientos en nuestras cabezas. Él, y cualquiera que sigue sus caminos, es un enemigo de Dios (1 Pedro 5:8). Satanás siempre se disfraza de bueno (2 Corintios 11:14), él tiene control sobre todas las mentes que no pertenecen a Dios. "Satanás, el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios" (2 Corintios 4:4). Es una mentira creer que Dios no tiene cuidado de los pecados pequeños, y que el infierno está reservado sólo para la "gente muy mala´´. Todo pecado nos aparta de Dios, aún una "pequeña mentirita." Así dice la Biblia, "Todos hemos pecado, y ninguno es lo suficientemente bueno como para ir al cielo por sí mismo" (Romanos 3:23). Entrar al cielo no se basa en que lo bueno pesa sobre lo malo; todos vamos a perder si ese es el caso. "Y si son salvos por el favor de Dios, entonces no es por sus buenas obras. En ese caso, el maravilloso favor de Dios no sería lo que es en realidad - gratuito e inmerecido" (Romanos 11:6). No podemos hacer nada bueno para ganar nuestro camino al cielo (Tito 3:5). "Entrad al reino de Dios por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella" (Mateo 7:13). Aún si cada uno vive una vida de pecado, y confiar en Dios no es popular, Dios no va a disculparlo. "Solía vivir justamente como el resto del mundo, lleno de pecado, obedeciendo a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que ahora obra en los corazones de aquellos que rehúsan obedecer a Dios" (Efesios 2:2). Jesús es el Único Camino de salvación porque es el único que puede pagar nuestra penalidad por el pecado (Romanos 6:23). Ninguna otra religión enseña la gravedad o seriedad del pecado y sus consecuencias. Ninguna otra religión ofrece tanta misericordia, el pago infinito del pecado que solamente Jesucristo puede proveer. Ningún otro "fundador religioso" fue Dios que se hizo hombre (Juan 1:1,14), la única manera en que una deuda infinita pudo ser pagada. Jesús tenía que ser Dios, a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tenía que ser hombre para que pudiera morir. ¡La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo! "Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros,don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8,9) "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). "Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí".(Juan 14:6)"Jesús,el Único camino al cielo". Él, No dijo, yo soy uno de los caminos, dijo "Yo soy El Camino". ¿Quieres saber más de Jesús? Él te puede ayudar y cambiar para bien tu vida, Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Jesús, el Único camino al cielo"

Por Emilio Camucce

