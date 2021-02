El elenco de General Rodríguez venció ayer 2-0 a Deportivo Paraguayo y ascendió por primera vez a la Primera C. En las últimas temporadas de la Primera D, uno de los equipos que realizó grandes apuestas y coqueteó en diferentes ocasiones con el ascenso fue Atlas. Sin embargo, al conjunto de General Rodríguez siempre le faltaba el último paso y seguía sin poder escaparse de la última categoría del fútbol argentino. Esa situación se cortó finalmente ayer: en la Final del Reducido del Torneo de Transición, el Marrón venció 2-0 a Deportivo Paraguayo en cancha de Almirante Brown y logró su primer ascenso a la Primera C Con la conducción técnica del histórico Néstor Retamar, la participación de dos exjugadores de Puerto Nuevo como Santiago Correa y Joaquín Montiel y los goles de Gonzalo Valenzuela (al minuto de juego) y Nicolás Pérez (a los 4 del ST), Atlas se quedó con esta final y el ansiado ascenso. Anteriormente, el primer boleto a la Primera C lo había conquistado Claypole, luego de ganar la Zona Campeonato y vencer a Liniers en la Final. El Tambero también contó con dos jugadores de reciente paso por el Portuario: Nicolás Rodríguez y Agustín Campana (a quien le cometieron el penal decisivo frente a La Topadora de Villegas). Con estos dos ascensos confirmados, el próximo campeonato de la Primera D solo contará con los siguientes doce equipos: Puerto Nuevo, Sportivo Barracas, Liniers, Deportivo Paraguayo, Atlético Lugano, Defensores de Cambaceres, Argentino de Rosario, Centro Español, Juventud Unida, Yupanqui, Central Ballester y Muñiz. Una cantidad que asoma como mínima para desarrollar una temporada de largo aliento y que vuelve a abrir interrogantes con lo que sucederá a futuro. ¿Cobrará fuerza nuevamente la idea de unificar la Primera C y Primera D? ¿O la Asociación del Fútbol Argentino afiliará "directamente" a nuevos equipos, como ya lo hizo con Real Pilar para cubrir las vacantes? La primera opción no parecería la más viable, dadas las diferencias que existen actualmente entre una y otra categoría. En tanto, cada vez que se menciona la segunda vuelven a aparecer nombres como los de La Catedral de Hurlingham y Everton de La Plata.

LOS TITULARES DE ATLAS EN LA FINAL DISPUTADA AYER EN CANCHA DE ALMIRANTE BROWN.



Primera D:

Y un día se le dio a Atlas

