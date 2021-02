Breves: Fútbol (II)

SE ESCAPA EL CITY

Por la 21ª fecha de la Premier League, Manchester City (44) venció ayer 1-0 a Sheffield United y tomó tres puntos de ventaja sobre su archirrival, Manchester United (41), que igualó 0-0 con Arsenal como visitante. Fue, además, el 500º triunfo en la carrera como entrenador de Pep Guardiola, quien cuenta con una efectividad del 74,3% como DT (ha dirigido 673 partidos en su historial).

Ayer también jugaron: Everton 0-2 Newcastle, Crystal Palace 1-0 Wolverhampton, West Bromwich 2-2 Fulham y Southampton 0-1 Aston Villa. Hoy, Leicester (39) buscará arrimarse nuevamente al Manchester City cuando reciba al Leeds United (26) que dirige Marcelo Bielsa (11.00, ESPN). La jornada de domingo se completa con Chelsea vs Burnley, West Ham vs Liverpool (4º con 37) y Brighton vs Tottenham.

OTRO TRASPIÉ REAL

Por la 21ª fecha de La Liga de España, Real Madrid perdió ayer 2-1 como local frente a Levante y sigue cediendo terreno en la persecución del Atlético Madrid. Actualmente se encuentra a 7 puntos de distancia, con dos partidos más. El Colchonero visitará hoy a Cádiz (12.15, ESPN). Este domingo también jugará Barcelona, que será local frente a Athletic Bilbao, con la posibilidad de igualar la línea de Real Madrid en caso de ganar.

La jornada de ayer también incluyó las victorias de Sevilla (2-0 a Eibar con un tanto de Lucas Ocampos) y Valencia (1-0 al Elche de Jorge Almirón) y el empate 1-1 entre Villarreal y Real Sociedad. Hoy también jugarán: Getafe vs Alavés y Granada vs Celta de Vigo. Y mañana: Betis vs Osasuna.

MILAN E INTER

Los líderes de la Serie A de Italia consiguieron sendos triunfos por la 20ª fecha del campeonato. Milan (46 puntos) venció ayer 2-1 a Bologna como visitante, mientras Inter (44) goleó 4-0 como local a Benevento (nuevo equipo de Adolfo Gaich) con un tanto de Lautaro Martínez y un doblete de Lukaku. Ayer, además, Juventus (3º con 39) superó 2-0 como visitante a Sampdoria. Hoy continúa la programación: Spezia vs Udinese, Atalanta vs Lazio, Cagliari vs Sassuolo, Crotone vs Genoa, Napoli vs Parma y Roma vs Hellas Verona.

JUEGA EL PSG

Por la 22º fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain visita hoy a Lorient (11.00, ESPN). El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, quien cuenta con los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi, intentará recuperar la cima de las posiciones que le arrebató Lyon, que el viernes derrotó 2-1 a Bordeaux y se ubicó un punto por encima del PSG y Lille, que hoy recibe a Dijon.

GOLEÓ BAYERN MUNICH

Por la 19ª fecha de la Bundesliga, Bayern Munich (45 puntos) venció ayer 4-1 como local a Hoffenheim y mantuvo su ventaja de siete puntos en lo más alto de las posiciones del campeonato alemán. Su escolta es Leipzig (38), que superó 1-0 al Bayern Leverkusen de Lucas Alario (ingresó en el ST) y Exequiel Palacios (estuvo en el banco tras la lesión sufrida con la Selección Argentina ante Paraguay). Así, ahora, el tercer escalón de la tabla quedó para el Frankfurt, que le ganó 3-1 a Hertha Berlin, llegó a los 33 puntos y se ubicó por encima del Leverkusen y Borussia Dortmund.