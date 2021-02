Tanto en la rama masculina como en la femenina y para las categorías menores, Primera y Maxi.

En un verano en el que el Club Ciudad de Campana busca darles continuidad a las disciplinas deportivas que durante 2020 se vieron afectadas por la pandemia de coronavirus, también el vóley está desarrollando sus entrenamientos en este enero. Y lo hace para sus diferentes categorías, tanto de la rama masculina como en la femenina, esperando también precisiones respecto a lo que podría ser la competencia de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).

Los días y horarios de entrenamientos para los Caballeros son los siguientes, de acuerdo a cada categoría:

-Sub 12, Sub 13 y Sub 14: lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.00 horas con el profesor Gabriel Martra.

-Sub 16, Sub 18 y Sub 21: martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas con el profesor Nicolás Gómez.

-Primera División: lunes y jueves de 20.30 a 22.00 horas con el entrenador Hernán Carneri.

-Maxi Vóley: martes y jueves de 19.30 a 21.00 horas con el entrenador Juan Pablo Romero.

En cuanto a las Damas, el cronograma es el siguiente:

-Sub 12, Sub 13 y Sub 14: lunes de 18.30 a 20.00 horas y jueves y viernes de 18.00 a 19.30 horas con la profesora Jorgelina Allegri.

-Sub 16, Sub 18 y Sub 21: martes, jueves y viernes de 19.30 a 21.00 horas con la profesora Milagros Scabini.

-Primera División: martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas con los entrenadores Nicolás Gómez y Alejandro Urtiaga.

-Maxi Vóley: martes y jueves de 19.30 a 21.00 horas con el profesor Juan Pablo Romero.

Quienes estén interesados en sumarse a la actividad en cualquiera de las categorías deberá, previamente, contactarse con la coordinadora de la disciplina en el CCC, Jorgelina Allegri, al teléfono (03489) 620047.