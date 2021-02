Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/ene/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/ene/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine regresa a los entrenamientos este lunes Villa Dálmine:

Nuevos Valores de la Cuota Social Fútbol Infantil:

”Okupas” de tierras vírgenes

Por Néstor Bueri Voley:

Continúan los entrenamientos de verano en el Club Ciudad de Campana Vóley:

Giuliano Turcitu entrena con la Selección Menor Automovilismo:

Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Rincón Tuerca







TOPE RACE: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato donde televisa desde las 10.30 hs la mañana Canal 13 a través del programa "Carburando" desde el autódromo de Buenos Aires. PERMITIR: Las cuestiones presupuestarias no permitieron que el pasado fin de semana Tobias Amarillo fuera parte de la carrera de la Kart Plus en el kartódromo de Zárate. ACUERDO: Finalmente los dirigentes del TC Bonaerense ya llegaron a un acuerdo para darle continuidad al presente campeonato dado que el próximo 21 de febrero dará arranque en el autódromo de Roque Perez y sin la posibilidad de que pueda ingresar el público. PRESENTA: Ese mismo fin de semana pero en el autódromo Galvez la categoria Procar se presenta con sus tres clases desarrollando dos fechas y para esto utilizarán el circuito número doce entre sábado y domingo. Así comienzan su nuevo torneo. ENCUENTRO: En la vecina ciudad de Pilar se está llevando adelante un encuentro de los Jeeps cuatro por cuatro luego de casi un año de actividad donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ESTAR: Desde Campana los componentes del Club "El Cañon" serán parte de esta propuesta con sus Jeeps donde entre varios estarán Biggi, Ariú, Murillo, entre otros que conformarán parte del grupo amantes de la naturaleza. IAME SERIES: Esta especialidad del Karting confirmó que arrancan su campeonato el venidero 21 de febrero en el kartódromo argentino donde ya están abiertas las inscripciones para todas las clases que la componen. SERAN: Dentro de este contexto los hermanos Santino y Bautista Panetta serán parte de la misma una nueva temporada en la categoria que lo tiene a Bautista Panetta serán parte de la misma una nueva temporada en la categoria que lo tiene a Bautista como campeón donde mantendrán la misma estructura con el mismo equipo. TOPE RACE JUNIORS: La categoria vuelve a la actividad este fin de semana con su parque de autos donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando en el autódromo de Buenos Aires. MOTOS: El gran premio de Argentina 2021 fue postergado. Dorna y la Fim decidieron posponer la cita al autódromo de Rio Hondo y Austin por las complicaciones logísticas que plantea la nueva ola de Covid-19. VISITAR: El autódromo de 9 de Julio fue visitado por los dirigentes de la CDA y del ACA para evaluar en que sentido se encuentra donde también lo visitaron los dirigentes del Turismo Pista que ya evalúan ponerlo en el presente calendario de carreras. NECESITAR: Parece ser que l Fiat 147 de Diego Ballini ya está dispuesto en corto plazo para arrancar en las picadas y el joven de pelo rubio entiende que también se necesita un presupuesto lógico para correr. TOPE RACE SERIES: Una vez mas la categoria visita el autódromo porteño este fin de semana donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. PUNTERO: Luego de la última presentación por parte de la Formula Nueva Generacion el piloto de Zárate Juan Martin Molina puntea el campeonato y se puso de manifiesto que es el piloto a ganar ante el buen momento el joven ahora radicado en San Antonio de Areco. COMENZARA: Quienes tienen a su cargo los destinos del Turismo Nacional dejaron entrever que el presente campeonato comenzará el próximo 28 de febrero en el autódromo de Alfa Romero en la ciudad de Bahia Blanca con televisación de la TV Publica. DECISION: Ahora los amigos de Ivan Gonzalez están esperando saber cuando tomará la decisión de subirse a la flamante Chevy para el TC Regional en la Clase GTB que está lista para correr con la motorización de Leonardo Scoccosa. RENOVAR: Los dirigentes del Turismo Cuatromil Argentino le comunicaron a sus pilotos que quienes poseen la licencia de Phimed Año 2020 a partir del primero de febrero deberán renovar para el año en curso. LICENCIA: En tanto para aquellos pilotos que hayan tramitado su licencia desde el mes de octubre de 2020 en adelante, la misma tendrá validez para el campeonato 2021 de Turismo 4000 Argentino. ARANCELES: Para tal trámite de tener la licencia médica 2021 costará $ 5950 estudios médicos $ 4950 y la cobertura médica en competencias alcanza a los $ 4850 como se lee los aranceles también provocan un gasto difícl de abonar. ENCAMINADO: Por su parte el zarateño Juan Carlos Bava ya tiene todo encaminado para comenzar otra temporada en el Turismo 4000 Argentino tras llegar a un acuerdo con su equipo que conduce los hermanos Caggiano y seguirá con la motorización de Matias Gullen que atienen el Ford de Carly. DEFINIR: El Super TC 2000 ya definió que su próximo campeonato estará arrancando el venidero 14 de marzo con autódromo a definir que no supera el autódromo Galvez o el caballen en la próxima de Cordoba. FISICO: Ya está decidido el lugar físico donde los autos del Rally de los hermanos quedarán aguardados y atendidos en la ciudad de Campana asi lo contó Gerardo Emma días atrás donde aún están definiendo quien trabajará en los chasis. CARPETA: La realidad que el hecho de traer sus autos a la ciudad cuna del primer auto argentino los obliga a buscar un chasista de la zona y parece que el equipo tiene en carpeta a dos interesantes postulantes con trayectoria. GIRAR: Dias atrás se lo vio girando en el kartódromo de Zárate a Federico Panetta junto a sus sobrinos y parece que los chicos sin querer lo pusieron de cara su presente deportivo lo que dio por la tierra alguna posibilidad que no supere una prueba para despuntar el vivio, vio?! VUELVE: El representante de Capílla del Señor Valerio Diamante vuelve a la Clase A de los chasis del TC Regional esta temporada con el auto que atienden y arman en la fortaleza de Tártara Competición donde llevará el número 44 en los laterales. LISTO: Dentro de esta clase del TC Regional el piloto campanense Gastón Fernandez ya tiene su Chevrolet listo para tener todo encaminado para el comienzo del presente campeonato. FECHAS: En cuanto al arranque del campeonato de los chasis del Regional se concretarán el venidero 27 y 28 de febrero en el autódromo Roberto Mouras para realizar dos fechas para el torneo. SHOW: En orden conjunto con el Regional estará el TC Rio Platense, GT 2000, Monomarca Fiat entre el show automovilístico como nos tiene el escenario platense acostumbrado cada fin de semana. DESEOS: En reciente nota periodistica Javier Murillo actual presidente del Club el cañon cuatro por cuatro que reune a los Jeeps de competicion expresó sus deseos de dejar tal puesto y ceder el lugar a otro socio del club mencionado dado que lleva varios años al presente del mismo. IDEAL: Entre los posibles candidatos a la presidencia lleva algunos puntos de votos para tal emprendimiento Sandro Ariú que aún no tomó la definición final y sus amigos creen que el ex piloto de Alma es la persona ideal para estar al frente del Club El Cañon cuatro por cuatro. CAMPEONES: Dias atrás la categoria Pako cerró su calendario 2020 donde aflojaron los nuevos campeones a saber: Gaston Iglesias Clase Super Pako, Juan Pablo Nasello MNC, Julian Berti Promocional, Valentin Porto MNA, Diego Camiña Light MN, Marcelo Marinaro KF, Franco Mazzulla 110 cc, Ricardo Sale 150 cc, Gabriel Bross 150 cc Master. SITUACION: La complicada situación para arrancar por parte de algunas categorias zonales por el Covid-19 pone de manifiesto cuales serán los pasos a seguir por parte de los propios pilotos que las componen y por esta situación varios decidieron buscar en otras categorias poder correr donde el TC Bonaerense comenzó a incorporar autos y equipos que desean estar en la categoría mencionada. EVALUAR: Esta situación le está aconteciendo a varios pilotos de Campana que comienzan a evaluar de cara al futuro si por ejemplo las categorias que venian corriendo en los autódromo de Baradero, Arrecifes, Colon, entre algunos mas no están dando una respuesta clara con los pasos a seguir. PERJUDICADOS: De concretarse lo mas perjudicados pueden ser Zarantonello, Gasperini, Muñoz, Gallo, Conti, Tomassi entre algunos mas que vienen trabajando en sus autos para el comienzo del presente campeonato con presupuestos ya utilizados para estar con un auto competitivo. Ojalá que esta situación se pueda reveer y tengamos actividad en la zona. VOLVIENDO: La categoria de karting Rotax Bs As ya dio la fecha de su presente campeonato para todas sus clases que comenzarán el venidero 27 y 28 de febrero volviendo al monumental de Zárate donde utilizarán el circuito número uno y también ya avisaron que está abierta la inscripción para tal carrera. SORPRENDER: A muchos sorprendió el retorno a la alta competencia por parte de Victor Hugo Gonzalez que esta trabajando en su taller en el armado del TC 1100 para la categoria intentando llegar a la carrera de Alma el 7 de marzo donde los trabajos del auto son de la mano del propio piloto. OFRECER: Lo que también ocurrió es que un amigo del Topo le ofreció correr su Chevy para la Clase B de la categoria Procar y la decisión ahora la tiene el piloto de Campana que ya se probó la butaca a su medida y la invitación es para que la corra toda la temporada que si bien le cayó bien tal gesto de su amigo aun no terminó de cerrarlo porque entiende que dos categorias en una temporada puede complicarlo. DOLOR: Luego del accidente lamentable en su taller que terminó costándole la vida a Dante Tamburrini fue un gran dolor para todo el automovilismo zonal y de todos quienes conocieron al "Tano" con un corazón muy grande para con todos y amigo de sus amigos. ATENDER: En la actualidad tenia un equipo de competicion en el cual se atendían diferentes autos donde su amigo Daniel Vidal tenia allí sus vehículos con los cuales corria en las categorias Alma y Turismo Zonal Pista como también atendía a Sebastian Signore representante de Campana en el Zonal Pista. DIFICIL: La pérdida de Dante deja un lugar difícil de reemplazar fue piloto de Alma en la Clase Tres donde con su Gacel rojo ganó campeonato y fue ese auto a tratar de ganarle por todo lo que le ponia el y su equipo. Sin dudas dejo su sello y tiene su página en la Asociacion Libres Mil Agrupados.



E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar