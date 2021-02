» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/feb/2021 de La Auténtica Defensa. 2 de Febrero de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN CAMINO IMPOSIBLE "Ya no sé a quién dirigirme para pedir por favor que arreglen el camino que une Los Pioneros con Las Praderas, cuando llueve es intransitable. La gente que va a trabajar desde Las Praderas tiene que pasar por los campos hasta llegar a Los Pioneros. Es una vergüenza espero que el Sr. Abella solucione este problema que no se le olvide que los del campo producimos para la ciudad por favor. Necesitamos que arreglen lo más pronto el camino y poden las ramas que están cerrando el paso" escribe Ana.





PÉRDIDA Y VERDÍN "De Do-minicis entre French y Chiclana. Peligros de caída por el verdín. Agua brotando ininterrumpidamente segundo tras segundo. Meses de reclamos ABSA. Queremos una solución inmediata" nos escribe Judith.



EL RETORNO DE LOS POZOS "Ruta 4. Cada vez más peligrosa la circulación. Gran cantidad de pozos" muestra Sandra.

#QuejaVecinal VIDEO ️ reiterados reclamos por gran pérdida de agua potable en Arenales 1468 #Campana. Miles de litros de agua desperdiciados y en consecuencia reduce la presión en la zona. "Más claro échale agua" no digan que no lo encuentran!! @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/BvJytHdTca — Daniel Trila (@dantrila) February 2, 2021 DATO #Dato Caminando Por Campana, Presidida por Luis Sajen, este viernes la ONG fue registrada oficialmente en la Municipalidad de Campana. El trabajo solidario, de ayudar a los más necesitados, siempre se hizo a pulmón, ahora tiene su sede en barrio 9 de Julio, con objetivos mayores pic.twitter.com/eGa4W8EY1P — Daniel Trila (@dantrila) February 1, 2021 PEDIDO SOLIDARIO #ALaComunidad se extravío un llavero de ballena negra y blanca de peluche con 3 llaves en el Parque Urbano. Quien las haya encontrado se solicita comunicarse al 3489310560. Desde ya muchas gracias! pic.twitter.com/C7BCautd4M — Daniel Trila (@dantrila) January 31, 2021

