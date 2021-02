» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Acciardi:

La secretaria de Salud del Municipio se mostró preocupada por la "desorganización" de la campaña para la aplicación de la acuna contra el Covid-19" y que la misma está a cargo de personas "que no son de Salud". "Es la primera vez en la historia que el equipo de epidemiología no está a cargo de un operativo de vacunación. Nos preocupa ver que hay personas que no son de Salud a cargo de esta campaña de vacunación tan importante y además no está claro quién la encabeza, hay como muchas coordinaciones", señaló la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi en diálogo con la prensa. Además, aseguró que "no comparte" la decisión de llevar a cabo esta campaña en escuelas, teniendo otros lugares para poder hacerlos que son amplios y ventilados, tales como clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados, entre otros. Por otra parte, Acciardi remarcó la importancia del plan de vacunación, instando a los vecinos a inscribirse. También calificó a la vacuna como una "herramienta estratégica para frenar la pandemia". Hacia el final, la funcionaria puso a disposición del Gobierno bonaerense todo el equipo de trabajadores de salud del Hospital Municipal que ya está capacitado para ser parte de la campaña. "Esperemos que salga todo bien, nos hubiese gustado participar en el diseño de la campaña. Somos los primeros interesados en que la comunidad de Campana se vacune", destacó la secretaria de Salud del Municipio.

