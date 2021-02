» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Adriano Modarelli:

En una charla con el futuro presidente de la Juventud Radical de Campana, Adriano Modarelli se le preguntó sobre el llamado a las urnas que tomara lugar el 21 de marzo en el partido. Faltando un poco más de un mes para la interna de la UCR bonaerense, la Juventud Radical de Campana comenzó a manifestar su apoyo a la lista que encabeza Maximiliano Abad. El presidente electo de la JR local, Adriano Modarelli, manifestó: "Desde nuestro espacio logramos la unidad, porque ese es el camino que creemos. No hay que seguir dividiendo, hay que unir. Porque, como le digo siempre a los chicos, son muchas más las cosas que tenemos en común, que las que nos diferencian." "Desde Innovación Radical apoyamos a Maxi Abad como futuro presidente del comité provincia", anunció el joven dirigente. El militante exclamó "nos sentimos identificados con su trayectoria de militante, y además creo que el futuro del comité provincia no puede estar en manos de alguien que bajo el lema de protagonismo se pasea por los diferentes espacios políticos. Nosotros como radicales aspiramos a ese protagonismo, pero a uno que provenga del partido, que sea fruto de la militancia en la UCR, no de oportunidades externas". "Creo que el partido puede lograr un mayor protagonismo del que logró durante la gestión de Mauricio Macri, pero ese protagonismo no se va a lograr de otra manera que no sea con militancia, pensando en el vecino, dialogando", sostuvo Modarelli. "Nuestra esencia más allá de cualquier línea interna provincial o seccional, es la que queremos trasmitir como Juventud Radical Campana, un grupo de jóvenes que busca poder dar una mano y estar presente en cada barrio. Los debates sobre las internas se dan, se llevan a las urnas pero nunca debemos olvidarnos que todos representamos las banderas del radicalismo: ese radicalismo que como decía Alem era la causa de los desposeídos", finalizó.



