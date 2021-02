» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

PAGO CHICO La Argentina pagó un "vencimiento chico" con el FMI por unos US$ 315 millones, mientras se avanza en un acuerdo con el organismo multilateral por la deuda que supera los US$ 44.000 millones. "Se pagó un vencimiento chico, de los tres o cuatro que hay por año, no tiene sentido incumplir", dijo una fuente oficial. Los pagos de intereses al FMI, contemplados en el acuerdo stand by firmado en 2018 por el Gobierno de Juntos por el Cambio, se vienen realizando en forma regular de acuerdo con el calendario previsto, indicó la fuente. Al mismo tiempo, se está negociando con el FMI un nuevo programa que permita un refinanciamiento total de los pagos de deuda. El primer pago de vencimientos de capital de acuerdo con el programa stand by es en septiembre de 2021.



SIN ALTERACIONES El Gobierno nacional afirmó que "el cronograma de vacunación sigue igual" en la Argentina, pese a la demora en la entrega de la Sputnik V, dado que hay "vacunas para aplicar". Así lo indicaron a la agencia NA fuentes oficiales, que precisaron que en los tres vuelos provenientes de Rusia llegaron a la Argentina "820 mil vacunas que se fueron distribuyendo y aplicando". "Todavía faltan aplicar y faltan distribuir vacunas. Mientras estén las vacunas para aplicarse, el cronograma de vacunación sigue igual", resaltaron. En ese marco, aclararon: "Distinto es si hay un ´impasse´ en la llegada de vacunas, que podría generar algún inconveniente, pero es algo que no sucede hoy". Altas fuentes del Gobierno subrayaron que el propósito es "tener un flujo constante de vacunas para continuar con el plan", pero aclararon que será "en el marco de la incertidumbre mundial por la producción masiva de las mismas". POR DEBAJO El dólar blue comenzó febrero estable y cerró a $153, el mismo valor del viernes, y por primera vez en diez meses se ubicó debajo del billete negociado en bancos y casas de cambio, que incluye la carga impositiva del 65% y trepó a $153,43. La calma del mercado cambiario y el exceso de oferta disponible le permitieron al Banco Central obtener un saldo favorable de u$s 60 millones por su intervención en la plaza, indicaron fuentes privadas. A mitad de jornada, el dólar que se vende en cuevas del microcentro amagó con subir un peso, pero sobre el cierre se reacomodó en el mismo valor del viernes, la cotización más baja desde el 22 de diciembre que cerró a $152. EN CAÍDA El consumo de tabaco cayó por noveno año consecutivo durante 2020. Se consumieron 33,8 paquetes de cigarrillos per cápita en once meses. La cifra representó una merma del 0,8% con relación a 2019, por debajo de los 50 atados que se consumieron en promedio entre 2011 y 2015. En once meses de 2020 el consumo interno de cigarrillos aumentó leve 0,3% con un volumen de 1.517,8 millones de paquetes, aunque cayó en términos per cápita, según un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). La cosecha de tabaco en el ciclo 2019-2020 trepó 5% respecto a la campaña previa, totalizando una producción primaria de 112,2 mil toneladas tras aumentar levemente en 2018-2019. GOLPE DE ESTADO El Ejército de Myanmar (la antigua Birmania) declaró el estado de emergencia y tomó durante un año el control político del país tras detener a varios miembros del Gobierno, incluida a la líder birmana y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. El golpe militar se produjo el día que debía celebrarse la primera sesión del nuevo Parlamento surgido de las elecciones de noviembre, en las que el partido de Suu Kyi logró una victoria aplastante. Ante esta situación, la Cancillería argentina exteriorizó su "honda preocupación por las detenciones del presidente de Myanmar, Win Myint; de la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi; y de otros líderes políticos, y hace un llamamiento a que se respeten los resultados de las elecciones del pasado 8 de noviembre".

Breves: Noticias de Actualidad

2 de Febrero de 2021

