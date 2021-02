» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

2 de Febrero de 2021







FIRMÓ MARCOS ROJO El defensor Marcos Rojo, quien se desvinculó de Manchester United, se realizó ayer la revisión médica correspondiente y luego firmó como nueva incorporación de Boca Juniors. El zurdo, quien disputó los últimos dos Mundiales con la Selección Argentina, será presentado este martes por la mañana.



INDEPENDIENTE GOLPEADO La mala gestión de Independiente de Avellaneda sigue sumando golpes: esta vez, la FIFA condenó al Rojo a pagar 950 mil dólares al chileno Francisco Silva dentro de los próximos 45 días. Caso contrario quedará inhabilitado para hacer fichajes en los siguientes tres mercados de pases. ASCENDIÓ MAIPÚ Deportivo Maipú derrotó 2-0 a Deportivo Madryn en la Final del Reducido del Torneo Federal A y ascendió a la Primera Nacional. El conjunto mendocino se impuso con goles de Álvaro Veliez (ex Villa Dálmine) y Matías Persia y así se convirtió en acompañante de Güemes de Santiago del Estero (ganador del primer ascenso). En tanto, para Deportivo Madryn todavía hay una chance más: este jueves se medirá frente a San Telmo (perdedor de la Final del Reducido de la Primera B Metropolitana) por el último boleto a la segunda categoría del fútbol argentino. Y TAMBIÉN DEP. MERLO En la Final del Reducido de la Primera C, Deportivo Merlo le ganó 2-1 a Dock Sud en el estadio Libertadores de América y, de esa manera, selló su regreso a la Primera B Metropolitana. Los goles del Charro, que sube junto a Cañuelas, fueron anotados por Lázaro Romero y Mauro Pajón. MESSI: POLÉMICA Y GOL Mientras el diario El Mundo de España sigue revelando detalles del último contrato que Lionel Messi firmó con Barcelona, profundizando así la incomodidad del argentino con la institución, la Pulga se despachó con un golazo de tiro libre en la victoria 2-1 sobre Athletic Bilbao. Sin embargo, el equipo culé no le pudo descontar puntos al Atlético Madrid, que le ganó 4-2 a Cádiz y mantiene 7 de ventaja sobre Real Madrid y el Barsa a pesar de contar con un partido menos. PREMIER LEAGUE El domingo se cerró la 21ª fecha con los siguientes resultados: Chelsea 2-0 Burnley, Leicester City 1-3 Leeds United, West Ham 1-3 Liverpool y Brighton 1-0 Tottenham. Así, el póker de arriba quedó con Manchester City (44 puntos), Manchester United (41), Liverpool (40) y Leicester (39). En tanto, hoy comenzará la 22ª jornada con cuatro duelos: Sheffield United vs West Bromwich, Wolverhampton vs Arsenal, Manchester United vs Southampton y Newcastle vs Crystal Palace. GOLES ARGENTINOS Por la 20ª fecha de la Serie A de Italia, Udinese venció 1-0 como visitante a Spezia con un tanto convertido por Rodrigo de Paul de penal (posteriormente, el exjugador de Racing sería expulsado por doble amonestación). En tanto, Joaquín Correa marcó el segundo gol de la victoria de Lazio, que superó 3-1 como visitante a Atalanta. DERROTA DEL PSG Con Di María, Paredes e Icardi como titular, Paris Saint Germain cayó 3-2 en su visita a Lorient por la 22ª fecha de la Ligue 1 de Francia. Esto lo aprovechó Lille, que venció 1-0 a Dijon y quedó como único líder con 48 puntos; dos más que Lyon (46) y tres más que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

Breves: Deportivas

2 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar