El defensor Francisco Manenti no seguirá en la institución. Desde este martes, el plantel trabajará en el predio "Mis Marías" de Loma Verde. En una mañana lluviosa, el plantel de Villa Dálmine volvió ayer a los entrenamientos y lo hizo con una sola ausencia respecto al último Torneo de Transición: tal como había trascendido, el defensor Francisco Manenti no fue de la partida, dado que no seguirá en la institución. Los jugadores trabajaron ayer en las instalaciones del club, pero desde este martes lo harán en el predio "Mis Marías" de Loma Verde, donde continuarán con esta preparación que desembocará en el próximo campeonato de la Primera Nacional, cuyo inicio sería a mediados de marzo. Igualmente, a pesar que todos los futbolistas bajo contrato dijeron presentes, no se descarta que en los próximos días puedan confirmarse nuevas salidas, al mismo tiempo que Felipe De la Riva espera también suma refuerzos que le den un salto de jerarquía a este joven plantel que en el reciente Torneo de Transición apenas pudo cosechar un triunfo en ocho presentaciones. En principio, la intención del entrenador uruguayo sería incorporar un marcador central, dos mediocampistas, un mediapunta y un delantero. Sin embargo, esta lista puede variar de acuerdo a las salidas que se confirmen en el transcurso de las próximas semanas. En ese sentido, si la planificación del plantel va más allá de lo que ofrezca el próximo campeonato, tres casos puntuales a seguir son los de Juan Marcelo Ojeda, Juan Ignacio Alvacete y Saúl Nelle, cuyos contratos culminan en junio.

