Edición del miércoles, 03/feb/2021

Desde Educación:

Cuestionan la elección de escuelas para la campaña de vacunación contra el Covid-19

Cuestionan la elección de escuelas para la campaña de vacunación contra el Covid-19







"Queremos que los chicos recuperen la presencialidad y puedan volver al aula. Y si los establecimientos se ocupan para vacunar eso no será posible. Por el contrario, habrá más de 1.300 alumnos afectados", sentenció la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura municipal, Elisa Abella. Luego de que se designaran tres escuelas de la ciudad para realizar la campaña de vacunación contra el COVID 19, desde el Municipio criticaron esta elección y manifestaron su preocupación ante la dificultad que implica para los estudiantes de dichas instituciones, la vuelta a clases. "Queremos que los chicos recuperen la presencia-lidad y puedan volver al aula. Y si las escuelas se ocupan para vacunar eso no será posible. Por el contrario, habrá más de 1.300 alumnos afectados", sentenció la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. Quien además informó que "los chicos de esas escuelas deberán ser reubicados en otros establecimientos". Abella manifestó su disconformidad ante ello y expresó su preocupación dado que se prevé que la campaña de vacunación se extienda por meses. "Por lo tanto, -agregó- estimamos alcanzará todo el ciclo lectivo". Ante tal situación, la funcionaria aseguró que "es conveniente que la provincia revea la situación" porque "aún están a tiempo". Entre otras cuestiones, también mencionó que desde el Municipio se ofrecieron los centros de salud para la vacunación. O inclusive se sugirió buscar otros lugares, como clubes, para llevar a cabo la campaña. "Estamos a favor de que la población se vacune, pero también de que los chicos tengan clases. Lo mismo ocurre con los profesores que el 17 de febrero deberán volver a las escuelas y se encontrarán con esta campaña en su lugar de trabajo", añadió. En otro orden, la secretaria comentó que "se debió realizar una importante inversión para dotar a las escuelas de las infraestructura y equipamiento necesario" cuando, según afirmó, "el Municipio tiene instalaciones ya listas para poder vacunar. No era necesario hacer ese gasto". Por último, cuestionó la elección de tres escuelas ubicadas en el centro de la ciudad dado que "eso dificulta el acceso a la vacuna para quienes viven en los barrios". Por su parte, la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, informó que "existe un acta acuerdo para ceder los edificios escolares hasta el 28 de febrero". No obstante, aseguró que "dada la adaptación de las instalaciones que se realizó existe la posibilidad de que pueda extenderse a todo el tiempo que lleve vacunar a los vecinos de Campana". "Es una medida que tomaron sin pensar en el retorno a clases. Nosotros apoyamos la vacunación. Pero consideramos que un derecho está vulnerando a otro como, en este caso, el de la salud al de la educación", completó Bianchi.

Elisa Abella expresó su preocupación en conferencia de prensa.





La funcionaria aseguró que más de 1300 chicos se verán afectados.



