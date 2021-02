Los mediocampistas rescindirían esta semana. El plantel entrenó ayer en Loma Verde. Aunque todavía no hay oficializaciones en Mitre y Puccini, en los próximos días se confirmarían dos nuevas bajas en el plantel de Villa Dálmine: los mediocampistas Saúl Nelle y Lucas Cuevas no seguirían en la institución, de la misma manera que el defensor Francisco Manenti. Nelle, cuyo contrato vence en junio, llegó al Violeta en enero de 2020 para cubrir la salida de Matías Ballini, pero una lesión en la pretemporada no le permitió estar disponible y apenas pudo disputar dos encuentros antes que la temporada se cancele por la pandemia de coronavirus. En tanto, en el reciente Torneo de Transición fue titular en los ocho partidos, aunque su participación quedó por debajo de lo esperado en el balance general. Por su parte, Cuevas, que ya tenía dos temporadas en el club, fue uno de los últimos jugadores en sumarse para el Torneo de Transición y apenas disputó 45 minutos frente a Tigre en Victoria. La falta de ritmo y algunos problemas físicos le jugaron en contra para poder contar con más rodaje en el último campeonato. Mientras tanto, el plantel conducido por Felipe De la Riva continuó ayer con los entrenamientos de preparación para el próximo campeonato de la Primera Nacional: este martes se mudó al predio Mis Marías de Loma Verde, donde los jugadores realizaron trabajos de fuerza y resistencia bajo las órdenes del preparador físico Mario Arévalo.

MARTIRÉ, MARCHETTI, LANDO, RIZZI Y RECALDE, DURANTE EL ENTRENAMIENTO DE AYER EN EL PREDIO MIS MARÍAS (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).



Villa Dálmine: Nelle y Cuevas, dos más que dejarían la institución

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar