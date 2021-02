Dos lesionados en un accidente en Las Acacias

La colisión fue entre una moto y una bicicleta, ayer en la esquina de José Hernández y Rivadavia. Dos menores de 15 y 16 años debieron ser traslados ayer al Hospital San José luego de que una Honda Wave y una bicicleta colisionaran frente a la carnicería Bello, de José Hernández y Rivadavia, en el barrio Las Acacias. Según relataron testigos presenciales a nuestro cronista, la bicicleta era conducida por un menor de 15 años y quedó debajo de la motocicleta que era manejada por una joven de 19. En la colisión, su acompañante, una menor de 16 años, también recibió heridas, por lo que ambos menores fueron asistidos por el SAME y trasladados. El joven ciclista se quejaba de golpes en las costillas y en la cabeza. Del operativo participaron efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 7.

La colisión tuvo lugar frente a la carnicería Bello, de Hernández y Rivadavia.





La bicicleta quedó debajo de la moto. Luego llegó el SAME y el Comando Patrulla.

#Ahora choque de moto y bicicleta en José Hernández y Rivadavia, Las Acacias, frente a Carnicería Bello. El ciclista de 15 años quedó abajo, con golpes varios, fue trasladado por SAME. En la Honda Wave una mujer y una menor de 16 años también trasladada al Hospital. CP 7 pic.twitter.com/LuIpyQnT0X — Daniel Trila (@dantrila) February 2, 2021

