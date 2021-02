Coronavirus: 78 nuevos positivos y 79 altas médicas en Campana

HASTA LAS 2 AM El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer que se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada la restricción nocturna para realizar actividades (anteriormente era hasta la 1:00). Lo comunicó durante una conferencia de prensa, en la cual destacó que la provincia lleva tres semanas de descenso de casos de Covid-19. Así, la ciudad acumula 5.667 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 668 se encuentran activos. A nivel nacional se registraron 9.695 nuevos contagios y 177 fallecidos. En el inicio de febrero se mantiene la tendencia de finales de enero: cifras diarias de contagio de coronavirus elevadas en la ciudad. El lunes se confirmaron 80 positivos y ayer martes se sumaron otros 78. De esta manera, Campana acumula ahora 5.667 casos totales desde que comenzó la pandemia. La buena noticia es que, en contrapartida, la Secretaría de Salud municipal también informó cantidades de altas médicas que superaron en número a esos positivos. El lunes se señalaron 94 y ayer, otras 79. Por ello, el número de casos activos no creció en la ciudad y ahora son 668 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. En cuanto a la evolución de los contagios, el promedio de los últimos siete días se ubicó ayer en 56,1 (-1,6 respecto al lunes, cuando alcanzó su máximo con 57,7). Este índice lleva una semana por encima de los 50 casos diarios, una situación que no se dio siquiera durante el "pico" de octubre. El parte municipal de ayer no notificó nuevas muertes, por lo que el cuadro de situación de Campana quedó conformado por 5.667 casos que se dividen en 668 que se encuentran activos, 4.871 que se han recuperado y 128 que han fallecido (la tasa de letalidad sigue en descenso y ayer se estacionó en 2,26%). INFORME PROVINCIAL En su actualización de las 19:41 de ayer, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 6.002 casos totales: es decir, 96 más que en la jornada anterior y 335 más que los informados hasta el momento por la Secretaría de Salud local. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate notificó ayer 19 nuevos positivos de coronavirus y 16 altas médicas. Por ello, su cuadro de situación ahora presenta 4.384 casos totales divididos en 420 activos, 3.828 recuperados y 136 fallecidos. Por su parte, Escobar reportó 53 contagios y 51 altas médicas. Así, acumula 12.006 casos totales desde que comenzó la pandemia; 1.444 de ellos se encuentran activos. En tanto, en Exaltación de la Cruz se confirmaron 7 nuevos positivos, por lo que los casos totales ascendieron a 1.316, mientras los vecinos que cursan la enfermedad son 80 actualmente. Finalmente, en Pilar se registraron 78 contagios y una nueva muerte. Así, el total de casos llegó a 18.750 en el distrito y las víctimas fatales llegaron a 344. PARTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 9.695 nuevos contagios en el país, que ahora acumula 1.943.548 casos desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 156.354 se encuentran activos (749 más que en el informe anterior) A su vez, la cartera sanitaria indicó que se registraron 177 muertes de pacientes que habían contraído Covid-19 (93 hombres, 80 mujeres y 4 personas que fueron cargadas sin dato de sexo). De esta manera, el total de personas fallecidas en esta pandemia en Argentina ascendió a 48.426. Además, de acuerdo al reporte de este lunes, 3.586 personas que se han contagiado Covid-19, se encuentran actualmente internadas en unidades de terapia intensiva (32 más que en el reporte anterior), mientras que la ocupación de esas camas, independientemente del diagnóstico, es del 54,4% a nivel nacional (-0,5%) y del 60,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (-0,4%). En cuanto a los nuevos contagios, cuyo promedio en los últimos siete días sigue en descenso (quedó en 8.334 ayer), la provincia de Buenos Aires notificó 4.243 (44% del total nacional), la Ciudad de Buenos Aires, 1.270 (13%), Córdoba, 571 (6%), Santa Fe, 515 (5%), Neuquén, 499 (5%) y Chubut, 327 (3%).



