Caso Iván Mugas: nueva quema de cubiertas

El corte tuvo lugar en la entrada al barrio Las Acacias. Fueron unas 60 personas quienes luego marcharon hasta French y Del Campo.

Anoche a partir de las 20:30 y hasta pasada las 22, vecinos del barrio Las Acacias realizaron un nuevo corte con quema de cubiertas, en esta oportunidad sobre la Av. Rivadavia y la entrada de José Hernández.

Los manifestantes, unas 60 personas, fueron custodiados de manera preventiva por 1 móvil del GAD, 1 de Policía Local y 2 del Comando Patrulla Campana.

Con todo tipo de consignas a viva voz y carteles pidiendo justicia por Iván Mugas (20), luego se trasladaron hacia el interior del barrio y finalizaron la marcha en French y Del Campo, donde la madre del asesinado señaló: "Esto pasó el 24 de enero, y a la fecha no tengo ninguna respuesta ni de policía ni de fiscalía ni del municipio… porque quedaron en charlar con el fiscal o lo que fuere, pero hasta ahora nadie me llamó. Estamos pidiendo la detención de los asesinos de Iván, porque se sabe perfectamente quienes fueron y están todos libres, y mi hijo está enterrado. La autora intelectual del hecho anda libre por la calle como si nada. Y el otro de 16 años también, además del prófugo que pegó las cuchilladas. Estoy decepcionada de la justicia que hay acá en Campana, de la corrupción que hay… no vamos a parar las marchas hasta que los detengan y tengan una condena. Nos acompañan amigos, vecinos, familiares. Mi hijo era un chico muy querido acá en el barrio".