Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PROPIEDAD ABANDONADA "El 9 de Enero ustedes publicaron una nota sobre el estado de la obra abandonada en la esquina de Sarmiento y Cándido Cabrera. A los pocos días apareció una cuadrilla en un camión blanco y cortaron solamente el pasto del lado de Sarmiento, del lado de Cabrera ni noticias. Como podrán ver además de pasto muy alto hay basura. Además tendrían que acomodar las chapas al borde de la línea municipal y construir una vereda reglamentaria. ¿Por qué no intiman al dueño de la esquina? escribe Alberto.





PARA EL VECINO, ESTÁ PEOR "Esquina de Santa María de Oro y Capilla del Señor. Hace 2 semanas vinieron a cavar para sacar tierra de la zanja pero empeoraron todo, ahora hay menos espacio para estacionar porque dejaron la tierra que tienen que retirar y no hicieron, y el agua que se estanca es mucho mayor a antes de la excavación proliferando mosquitos. Por favor verifiquen que terminen las actividades que empiezan y que lo hagan bien. La verdad antes de que saquen la tierra NO había agua estancada y teníamos espacio para estacionar" muestra Diego.

#QuejaVecinal BIENVENIDOS A LA LAGUNA DE LA SAVIO, nos dice un vecino refiriéndose al enorme charco que se forma con las lluvias en la abandonada General Savio y Castelli. "con una camionada de tosca lo arreglan, es la única que no asfaltaron" agregó otro vecino @CeMAV_Campana pic.twitter.com/oFTBMdC2kH — Daniel Trila (@dantrila) February 3, 2021 #QuejaVecinal VIDEO ️ reiterados reclamos por gran pérdida de agua potable en Arenales 1468 #Campana. Miles de litros de agua desperdiciados y en consecuencia reduce la presión en la zona. "Más claro échale agua" no digan que no lo encuentran!! @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/BvJytHdTca — Daniel Trila (@dantrila) February 2, 2021 PEDIDO SOLIDARIO #ComoRecibimos "Se encontró en la Avenida Rocca este DNI a nombre de Yesica Romina Pérez. Pasar a retirar por #LaAuténticaDefensa (Av. Rocca 161) #Compartir pic.twitter.com/HmNKWKQBB8 — Magui Felizia (@mawifelizia) February 3, 2021

3 de Febrero de 2021:

Quejas Vecinales

