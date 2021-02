Soledad Alonso fijó su posición frente a los aumentos de Cablevisión

La diputada provincial por Campana se manifestó en contra del incremento del 20% en la tarifa que la empresa prestadora de cable, internet y telefonía realizó desoyendo la medida del gobierno, la cual sólo autorizaba un 5%. "Por segundo mes consecutivo, Cablevisión aplicó a los usuarios un aumento del 20%, desconociendo la autorización de sólo el 5% de incremento que dispuso el Ente Nacional de Comunicaciones mediante la Resolución 1466/2020, medida dispuesta en el contexto extraordinario de la pandemia que afecta al planeta". Así comienza la solicitada difundida en los medios nacionales, a la que adhirió la diputada provincial por Campana, Soledad Alonso. "Estamos hablando de un holding que en medio de la pandemia repartió dividendos a sus accionistas, y hace uso de su posición dominante mediante abusos tarifarios, hoy ilegales, porque las empresas del grupo Clarín desconocen las normas dictadas en un gobierno democrático. No es la primera vez", señaló Alonso al respecto y agregó: "Potenciada por la pandemia, la necesidad de conectividad se asocia cada vez más a un Derecho. Nadie pide altruismo a una empresa privada, pero sí un poco de racionalidad y empatía con los usuarios frente a un contexto de crisis y pandemia, que atraviesa no sólo la Argentina sino el mundo en su conjunto". Según explicó la legisladora provincial, la prestadora pretende desconocer el DNU 690/20, con el que el presidente Alberto Fernández determinó que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un derecho humano básico, declarando a la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago como "servicios públicos esenciales en competencia". Vale agregar en este sentido que, además, las empresas del sector de las telecomunicaciones están obligadas a garantizar el servicio de la Prestación Básica Universal (PBU) para toda persona cuyo ingreso sea igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles. "Considero indispensable fijar posición frente a una actitud al menos desaprensiva y poco empática hacia los usuarios, que además desoye al gobierno. Cablevisión envió la facturación con un 20% de aumento, cuando se autorizó sólo un 5%. Luego se presentó en la justicia, la cual no dio lugar a la medida cautelar que solicitó. Este viernes 5 vence el plazo para que Cablevisión revea su posición y comunique cómo reembolsará a sus usuarios el dinero facturado de más", concluyó.



Soledad Alonso fijó su posición frente a los aumentos de Cablevisión

