Nelda García, titular del órgano encargado de la infraestructura educativa de la ciudad, aseguró que no fueron consultados por las sedes de aplicación de la Sputnik V y que en todo caso hubiesen elegido otras. Sin embargo, destacó que se encuentran en buenas condiciones edilicias. El sentido común indica que si se deben elegir las sedes para una campaña de vacunación, lo mejor es apoyarse sobre las instituciones que conocen el territorio. Pero la histórica iniciativa que encabeza la provincia de Buenos Aires parece haber prescindido de este asesoramiento, al menos en nuestra ciudad, donde las autoridades de Consejo Escolar aseguran que no fueron consultadas acerca de la selección de las tres escuelas afectadas. Así lo reveló la presidenta del órgano encargado de velar por la infraestructura educativa local, Nelda García, quien atendió a La Auténtica Defensa para detallar la participación del Consejo Escolar en la campaña de vacunación que organiza el Ministerio de Salud bonaerense y que en nuestra ciudad se desarrollará en las escuelas Nº2 "Manuel Belgrano", Nº9 "Domingo Faustino Sarmiento" y Nº15 "Juan Bautista Alberdi", además del sindicato SUTEBA. "No sabemos cómo se eligieron las escuelas. Y si nos hubiesen consultado, quizás nosotros proponíamos otras", expresó García. Lejos de haber estado inactivo tras el cierre de las escuelas debido a la pandemia, Consejo Escolar estuvo durante todo el 2020 realizando obras de acondicionamiento en diversos establecimientos, asistiendo al Municipio en la distribución de alimentos para las familias de los alumnos y en el operativo de continuidad pedagógica desplegado desde la Dirección General de Cultura y Educación. Además, se realizó un relevamiento para determinar el déficit edilicio de cara a un eventual regreso a clases presenciales, analizando cómo se encontraban las instalaciones de agua potable, cloacas, calefacción y electricidad. Fue un pedido explícito de parte de la Provincia, por lo que sorprende que Consejo Escolar no haya sido consultado más tarde sobre las escuelas elegidas para oficiar de centros de vacunación. "A nosotros nos preocupa", comentó Nelda García. "Para empezar, las tres escuelas están en el casco urbano, cuando por ejemplo se podría haber escogido la Media 3, ubicada en un lugar estratégico de cómodo acceso desde varios barrios, amplía y con buena circulación de aire. Las escuelas 2, 9 y 15 están relativamente cerca y algunas, como la 2, son muy cerradas". "Sabemos que desde provincia vinieron a visitar tres o cuatro escuelas en el mes de diciembre, pero no nos preguntaron", aseveró. De todas formas, García destacó que los establecimientos que recibirán a la población para aplicarse las dosis de Sputnik V se encuentran "en buenas condiciones edilicias" y que paulatinamente se están equipando con freezers, generador y mobiliario complementario. Liderada por el intendente Sebastián Abella, el Municipio está llevando a cabo una serie de críticas concadenadas a la campaña de vacunación provincial. Primero, el intendente cuestionó que no se le diera participación al sistema sanitario local, provisto con un centro de vacunación muy experimentado con sede en el Hospital San José que se complementa con la amplia red de Centros de Atención Primaria a la Salud con presencia en casi todos los sectores del distrito. Después, autoridades educativas manifestaron su disconformidad con que se hayan elegido escuelas para la inoculación, ya que los establecimientos afectados podrían no recibir a sus alumnos si el ciclo lectivo comienza de forma presencial el próximo 1 de marzo, como planea el gobierno bonaerense. En ese sentido, desde Consejo Escolar comentaron que las comunidades educativas de las escuelas 2, 9 y 15 podrían relocalizarse en establecimientos cercanos, incluso de gestión privada, si la campaña de vacunación se extiende o los edificios no llegan a reacondicionarse para su función original. Por lo pronto, Consejo Escolar y Jefatura de Inspección Distrital firmaron un acuerdo de cesión de las escuelas hasta el 28 de febrero. Consejo se encuentra participando de las reuniones de coordinación a la par de los coordinadores de provincia, Municipio e Inspección. Hasta el momento, ha velado por la instalación eléctrica y la seguridad perimetral de los edificios y deberá responder "de forma inmediata" ante las necesidades que se presenten a nivel infraestructural, confirmó García. "De la limpieza y sanitización, no. Nosotros le ofrecimos el servicio a la coordinación de provincia porque las escuelas tienen abastecimiento de productos de limpieza, pero lo proveerá el Ministerio de Salud. Por eso los auxiliares no tienen que ir a trabajar durante el período de vacunación", explicó la presidenta de Consejo Escolar. La campaña Vacunate viene inoculando al personal de salud público y privado y tiene planeado comenzar con la aplicación en escuelas y el sindicato SUTEBA destinada a personas de riesgo y fuerzas de seguridad. El próximo paso sería alcanzar a docentes y auxiliares.

