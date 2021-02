Poco movimiento en el mercado de compraventa de propiedades en Campana

"Hay muy pocas ventas, muy especiales. No está la venta de la casa, porque más allá de la crisis, no hay crédito a valores razonables. El acceso al crédito inmobiliario es un gran problema a resolver", señala Carlos Terragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana, quien también se refirió a la franquicia Remax.

"Por suerte, la ordenanza en Campana fue sancionada y promulgada en el digesto municipal, así que está en plena vigencia. Ahora comenzaremos a hacer las denuncias correspondientes para que se retire la cartelería de Remax, que es la franquicia que más penetración tiene acá en Campana y la jurisdicción del colegio", señala Carlos Terragno, titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana.

¿Qué pasa en el resto del distrito con ese tema?

En Zárate, por ejemplo, hemos tenido una reunión con los concejales oficialistas con el fin de sacar una ordenanza en contra de la publicidad de las franquicias inmobiliarias dado que son ilegales. Fuimos muy bien recibidos, y nos prometieron que apenas empiecen las sesiones van a presentar un proyecto de ordenanza en ese sentido. Lo mismo está pasando en Exaltación de la Cruz, y en Escobar prácticamente estaba consensuada, surgieron inquietudes, pero todo indica que también presentarán un proyecto durante el inicio de las próximas sesiones.

¿Cuál es el problema con franquicias como Remax?

Las franquicias son comerciales. Y nosotros somos profesionales colegiados. Entonces, se entiende que las profesiones no se franquician. ¿A alguien se le ocurre ser operado por un empleado del cirujano? Bueno, acá es lo mismo: nosotros somos profesionales. No se puede franquiciar una profesión. Dicho esto, hay otras irregularidades. La publicidad, engañosa, infiere que Remax es la inmobiliaria que más vende. Pero si alguien le pregunta a Remax, ellos contestan que no son inmobiliaria, sino que asesoran a las inmobiliarias. Después, se entiende que todas las inmobiliarias tenemos nuestros empleados y más allá de la pandemia y la crisis, se les sigue pagando el sueldo. La franquicias no tienen empleados, sino agentes inmobiliarios que dependen de los honorarios del martillero. Así, no se hacen cargo de un costo que las inmobiliarias sí tienen, estafando al fisco y generando una relación laboral encubierta: no tienen empleados, sino contratados. Eso implica también una estafa a la caja de martilleros, a la que tenemos obligación de aportar sobre lo que facturamos o un mínimo. En cambio, ellos dividen los honorarios entre el martillero, el agente inmobiliario y la franquicia. Entonces se aporta solamente lo que percibe el martillero, desfinanciando la caja. Dicen que cada agente paga unos U$S 200 para poder trabajar. Multiplicado por miles, es una fortuna de dinero. Y están facturando sin vender una sola propiedad.

¿Quién está detrás de Remax en la Argentina?

Un señor, Sebastián Sosa, junto a su esposa, son los titulares. El colegio de Capital Federal les hizo un juicio ante la IGJ y les ganó. Ellos apelaron, pero la orden es que tiene que concretar la disolución de esa sociedad. No pueden ejercer. Aparte, el dictamen de la IGJ señala que hay evasión de dinero que se gira al exterior. Y Remax internacional ni se metió en ese juicio. Todo eso es público, y necesitamos que la gente lo entienda. De haber un martillero que hizo algo no permitido, se lo denuncia. De hecho las hay, tenemos un tribunal de disciplina, se sanciona. Llegamos a suspender a colegas… pero a un agente de Remax, no le podemos hacer nada.

¿Cómo está el tema de la prórroga del aumento de alquileres en Campana?

Es un tema que, lamentablemente, se politizó. Y luego de 37 años de experiencia que tengo en la profesión, lo único que puedo decir es que cuando se politiza el tema de los alquileres el único que sale perjudicado es el inquilino. No hubo mayores conflictos, en todo caso los normales. Pero cuando se mete la política se asusta el propietario y saca las propiedades del mercado. Y al haber menos disponibilidad, aumentan los alquileres para que el quiere entrar. Aun así, en Campana no hubo mayores problemas porque existe un martillero que sabe manejar la relación entre inquilino y propietario. Puede haberlo en Capital Federal, pero en la provincia no hay conflicto generalizado.

¿Y efectivamente se han retirado propiedades para alquilar en Campana?

Sí, calculo que por temor a un eventual congelamiento. Por supuesto, hubo inquilinos que no han podido pagar, pero también hubo contemplación del propietario. Si un señor no generó ingresos durante la pandemia, el propietario sabía que ese comercio tuvo problemas, y se sentaron a conversar, y a acordar. La verdad es que este nuevo escenario nos cambió la situación a todos. Si vos sos propietario de un local y estabas recibiendo una determinada cantidad de dinero todos los meses, a no recibirla, fue fuerte. Pero cuando te dabas cuenta de que la persona que no te pagaba no lo hacía porque estaba peor que vos, ahí empezaba a entender. Y ese fue un trabajo que hicimos también los corredores: acercar a las partes. Hace unos días atrás, me llamaron para preguntarme porque un señor estaba discutiendo con su locador si correspondía aumento o no. Entonces le pregunté ¿a qué te dedicás? Y me contestó que tenía que ver eso con su pregunta. Sí tiene que ver: si esa persona tenía venta de ropa, un salón de fiestas, un gimnasio, esa persona no recaudaba y no podía pagar. Ahora, si esa persona tenía un sueldo ¿por qué se iba a adherir a la instancia que proponía el gobierno? Eso es abusarse. Porque ese derecho está pensado para aquellas personas que tienen problemas. Esa es nuestra función también: intermediar. Apenas empecé en esto, siempre decíamos que nuestro cliente era el locador, que es el que nos traía la propiedad. Hoy, nos damos cuenta que los clientes son los dos. Si yo abuso para cubrirlo al propietario del inquilino, ese inquilino va a tener problemas y el conflicto lo voy a tener yo. Entonces, lo que tengo que lograr es que las dos partes estén conformes. ¿Cómo? Haciéndole ver la realidad a las dos partes. Y mayormente no hay problemas. La ventaja que tenemos es que en general, en Campana todavía nos conocemos todos y podemos hablar cara a cara. Y cuando hay abuso de alguna de las dos partes, a la corta o a la larga, se sabe.

¿Y cómo arrancó el 2021?

Demanda de alquiler, en Campana, hubo toda la vida. Cayó un poco en el tema de los negocios, porque hubo cierres y ahora se está empezando a ver un rebote. Después, operaciones de compraventa prácticamente no hay. Las inmobiliarias estamos viviendo casi pura y exclusivamente de los alquileres. Hay muy pocas ventas, muy especiales. No está la venta de la casa, porque más allá de la crisis, no hay crédito a valores razonables. El acceso al crédito inmobiliario es un gran problema a resolver.