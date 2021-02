Efemérides del día de la fecha, 3 de Febrero

"EL DÍA QUE MURIÓ LA MÚSICA" Sucedió en el año 1959 cuando la avioneta Beechcraft Bonanza que transportaba a RitchieValens, BuddyHolly y The Big Bopper, promesas del rock and roll, se estrelló en un campo de Iowa (Estados Unidos). En el marco de la gira "Winter Dance Party", los músicos fueron al Aeropuerto Municipal de Mason City tras finalizar su concierto en el Surf Ballroom de Clear Lake (Iowa); allí se encontraron con el joven piloto Roger Peterson y partieron con destino a Moorhead, Minnesota. No obstante, la inexperiencia de Peterson y la fuerte tormenta de nieve sentenciaron la tragedia.





ANDRÉS D´ALESSANDRO CONFIRMA SU REGRESO A RIVER Corría el año 2016 cuando Andrés D´Alessandro se despidió del Inter de Porto Alegre y confirmó su retorno a River: "esta es una mezcla de tristeza y alegría. Estoy volviendo a mi tierra, para mi casa, con mis padres. Volver al club después de 13 años para mi es una satisfacción muy grande."El "Cabezón"fue una de las joyas de las Divisiones Inferiores de "El Millonario", club con el que debutó en Primera División a los 19 años en la derrota 2 a 1 frente a Unión de Santa Fe.Antes de partir al VfLWolfsburgo (Alemania), el jugador se consagró campeón del Clausura en los años 2000, 2002 y 2003. Así, llegó a préstamo por un año al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo: "´mirá que llegás de cero, sos uno más´, me explicó. Le dejé en claro que estaba con hambre de ganar cosas, los títulos internacionales que no tuve la suerte de conseguir en el club" manifestó en una entrevista a "El Gráfico."El jugador cumplió con su palabra y se consagró campeón de la Copa Argentina 2015-2016 y la Recopa Sudamericana 2016:"haber vuelto después de 13 años fue una misión cumplida. Lo de la Copa Argentina lo tomo como un plus en mi carrera, un regalo de Navidad, algo que no esperaba y superó mis expectativas".



SE LANZA "PICTURE TO BURN" Un día como hoy en el año 2008, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Picture toburn". Perteneciente a su disco debut "Taylor Swift" (2006) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Liz Rose, la canción está inspirada en el ex novio de la artista y sus sentimientos tras la ruptura: "creo que las chicas pueden identificarse con la canción porque básicamente se trata de estar enojadas. Y está bien estar enojada después de una ruptura o de que algo salió mal en una relación. [La canción] es brutalmente honesta y algo graciosa".



