¡Nunca cambiaría a mis increíbles amigos, mi maravillosa vida, mi amada familia, por menos canas o por un vientre más plano! Así es que, a medida que crecí, me volví más amable, y menos crítico conmigo mismo. Me encontré conmigo mismo y me convertí en mi propio amigo.

¡Tengo derecho a ser desordenado o extravagante! Y no me culpo si se me da por comer galletas adicionales, o por comprar algo tonto que no necesitaba o por el simple hecho de no hacer mi cama al levantarme.

Antes de darme cuenta de la gran libertad que conlleva el envejecimiento, lamentablemente vi a muchos queridos amigos abandonar este mundo demasiado pronto y, por esto, ¿Quién me culpará si decido leer o jugar en mi computadora hasta altas horas de la noche y dormir hasta el mediodía? ¿Quién me objetará ser feliz al quedarme en la cama o frente al televisor, todo el tiempo que quiera?

Bailaré con esos éxitos maravillosos de los años 60´s, 70´s y 80´s, si al mismo tiempo Si deseo llorar por una persona ausente o por un amor perdido, pues lloro... Si se me viene en ganas caminar por la tarde/noche en playa, y hacerlo en pantalones cortos sobre un cuerpo ya en declive, pues lo haré; y me sumergiré en las olas con abandono, a pesar de las críticas miradas de otros del, supuesto, "jet set". No me preocupa; ellos también envejecerán

¡Recuerdo las cosas importantes! Aunque sé que a veces me olvido de algo; pero creo que, en la vida, hay algunas cosas que deberían olvidarse.

A lo largo de estos años, mi corazón se ha roto, por supuesto. Sin embargo, un corazón roto nos da la fuerza, comprensión y compasión.

Por el contrario, un corazón que nunca ha sufrido es inmaculado y estéril, y nunca conocerá la alegría de ser imperfecto.

Soy consciente de que tengo la suerte de haber vivido lo suficiente como para tener mi cabello gris y mi risa juvenil grabada para siempre en los profundos surcos de mi cara; sabiendo que muchos nunca se rieron y otros murieron antes de que su cabello se volviese plateado.

Seamos claros; a medida que uno envejece, le es más fácil ser positivo, porque le importa menos lo que piensan los demás. Vale la expresión, "Yo ya no me cuestiono"; nos hemos ganado el derecho de estar equivocados. Entonces, para quienes me preguntan: ¿Te gusta ser viejo? (No un adulto mayor). Mi respuesta es: "Me gusta ser la persona en la que me convertí".

¿Lo tienes?... No viviremos para siempre, eso es totalmente sabido; pero, mientras aquí estemos, no perdamos el tiempo lamentando lo que pudo haber sido y no fue, ni menos preocuparnos por lo que será porque, quien lo sabe, a lo mejor ni lo vemos...Y si se nos da las ganas, *repetiré postre todos los días*.







Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar