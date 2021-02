Julio N. Carreras

Olvidados 1: Ciudadanos de Primera y ciudadanos de Segunda. Acontecimientos que se han conocido en el pasado mes y anteriores días, trajo a mi memoria una frase muy clásica en los dichos y bocas de la gente común: ¿Hay ciudadanos de Primera y ciudadanos de Segunda? Porque cuando los ganadores de una elección se hacen cargo del gobierno de un Estado, piensan en el fondo de sus corazones que deben dirigir la nación, solo para los afiliados o simpatizantes de su Partido, olvidándose y relegando de todo beneficio a los políticos y pueblo opositor no compartiendo con ellos los beneficios que le dan a sus simpatizantes? No es así. Ya gobiernan y le responden no solo a la gente de su partido, sino que le deben responder a todo el pueblo soberano, a los que los votaron y a los que no. Ustedes dejaron de ser candidatos para convertirse en las "autoridades de un país". Por lo tanto deben gobernar y atender las necesidades de todos los argentinos. Este tipo de acciones, se paga muy caro, y al poco tiempo. Más en un año eleccionario. Cuidado, el pueblo soberano ya no es un convidado de piedra. ¿Cómo se pueden excluir de los beneficios de una campaña de vacunación a determinados sectores de beneficiaros que además tienen prioridades pre establecidas? Y lo más grave, que se utilizan esas vacunas, para atender a los amiguismos políticos de distintos funcionarios, siendo esto último un grave delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se está a tiempo de remediar lo mal realizado. Demos al mundo, y principalmente a los argentinos, la sensación que se ha aprendido la lección y recuperemos el respeto que merece nuestra historia. Recuerden que los políticos están para servir; y no para ser servidos.

Olvidados:

De todo un poco (parte 40)

Por Julio N. Carreras

