Damián Toledo; "Queremos arrancar el campeonato"

El piloto de nuestra ciudad se prepara para el inicio de la temporada 2021 de ALMA, pautado para el próximo 7 de marzo en el autódromo porteño. La primera fecha de la temporada 2021 de ALMA será el 7 de marzo en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Y hacía allí apunta el campanense Damián Toledo, quien participa de la Clase TC 1600. En ese marco, en el taller donde desempeña su trabajo cotidiano, el piloto analiza, más allá del automovilismo, este momento tan particular que ha generado la pandemia mundial de coronavirus: "Es difícil de sobrellevar esta situación, es desagradable, porque estamos con este virus que nos tiene a mal traer a toda la sociedad y debemos cuidarnos mucho. Uno debe seguir trabajando para poder mantener lo que tiene y no esta fácil, porque la gente no posee un poder adquisitivo como para evitar enfrentar sus problemas económicos y eso repercute en todos los ámbitos. Acá en mi taller seguimos haciendo lo nuestro, tomamos el protocolo para evitar inconveniente con los clientes y nos cuidamos. Somos consciente que también estamos expuestos, pero otra no hay". -En lo deportivo, pudiste cerrar el 2020. -Sí, fue complicado, porque se trabajó mucho para lograr tener un auto competitivo y algunos resultados nos dieron una pauta que estamos en la buena senda. Lástima que fueron pocas carreras. -El auto se hace acá en el taller, como siempre, ¿no? -Sí, lo hacemos a la noche cuando se termina de trabajar y, como suele suceder, siempre hasta altas horas para ir adelantando y para llegar bien a la competencia. Nosotros le dedicamos muchas horas, porque lo que no haces en la semana no lo podés concretar el día de carrera. Los dirigentes ya entregaron el calendario de carreras de este año y nos estamos preparando para arrancar el 7 de marzo. Ojalá que todo se dé dentro los parámetros, porque queremos arrancar el campeonato. -Se mejoró desde 2019 en adelante. -La verdad que sí, porque, para ser sincero, el auto antes hacía lo que quería y si bien suena raro, no lo podía llevar cómo debía. Pero por suerte apareció en aquel momento el Topo González, que la tiene muy clara y me dio algunos consejos. Tocamos algunos elementos y fue contundente el cambio que logramos. A partir de allí el auto respondió a las exigencias que yo le propongo hasta el día de hoy y todo se hizo más fácil: empezamos a meternos en la conversación con los de punta y fue un salto importante el que dimos. -Será otro año complicado para estar en la alta competencia. -Qué buena pregunta. Es complicado todo lo que viene, dado que manejo un presupuesto muy bajo y no tengo forma de llegar a poner el dinero que te exige seguir siendo competitivo. No sé, iremos carrera por carrera. Son tiempos duros para todos los auspiciantes, tampoco te pueden ayudar como antes y los entiendo si sé que estuvieron cerrados gran parte del año anterior. Además sus propios clientes no acuden como antes a sus negocios, no está cómoda la situación. -¿Y cómo te llevaste con los protocolos en carrera? -El protocolo nos propuso tener que realizar muchas cosas a las que no estábamos acostumbrados y debimos adaptarnos a este nuevo sistema que nos pone de cara a algo que nunca vimos en el automovilismo y nos hace pensar que debemos estar tan atentos en boxes como en pista. Es algo que todos aceptamos si queremos correr. Sin duda que estamos perdiendo todo ese folclore que siempre tuvo este deporte y lo hace mucho más frío con la ausencia de hasta la familia, mi señora y mi hija. Igual, esta pasión vence todas estas cuestiones, je… -Lo de tu señora es un caso ejemplo: siempre está, pero quizás ahora no pueda ir a las carreras. -Seguro, Roo es todo para mí. Se preocupa más de lo deseado con el equipo, hace las cenas, vende las tarjetas, me consigue publicidades y hasta me compró el auto para que siga corriendo. Me banca a muerte, nunca me deja y tiene un empuje para contagiar que es impresionante. Se desvive para que todo salga bien -Cómo está ahora la situación con tu padre, que también es un apasionado de los autos. -Un caso muy especial. Esto de las carreras le encanta y está siempre dando consejos, tratando que en pista haga lo que me dice y como no le hago caso, se enoja. Es un fenómeno. Los que lo conocen sabe de qué hablo y ahora se le complicó. Si no puede venir, no sé cómo lo vamos a tener. Seguramente que algo va a inventar. Hablar del "Colibrí" Toledo es hablar de parte de la historia del automovilismo local, no tengas dudas. Corrió en el TC Regional, en el TC Bonaerense y en el TC del Oeste. Un fenómeno, porque tampoco tenía presupuesto, pero siempre estaba en pista y en aquellos años mi vieja, la recordada Gallega, lo seguía a todos lados. Somos una familia muy tuerca -Pero ahora estará, encima atendiendo a un rival en pista. -Ja,ja… Sí, es verdad: está armando el motor del auto de Ludmila Rodríguez, que se está sumando este año a nuestra clase (ver aparte). Y la verdad es que está bueno, porque en realidad estaremos todos juntos. El tema es que va a empezar a darnos consejos a todos, sino no sería el Colibrí. -Y quizás en un tiempo se sume tu sobrina, que en el karting ya viene pidiendo pista. -Sí, es verdad. Constanza es la hija de mi hermano Gabriel y tiene un futuro interesante en el automovilismo. Habrá que evaluar también cómo se va desarrollando con su pasión. aunque le tengo mucha fe. -¿A quién se agradece en el final de la nota? -Dejame agradecer a todos los que de una manera u otra siempre están conmigo: a mi familia; a todos esos auspiciantes que siempre me acompañaron y sé que este año de alguna manera van a estar. Ojalá que podamos arrancar el campeonato.

DAMIÁN TOLEDO ES PROTAGONISTA DE LA CLASE TC1600.



