El tercer rival del Grupo C saldrá del repechaje que tiene a Lituania y Eslovenia como máximos candidatos. Ayer se realizó el sorteo de la primera fase del básquet masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, de esa manera, la Selección Argentina conoció que quedó en el Grupo C y que tendrá como rivales a España y Japón, además de un tercer equipo que saldrá del repechaje clasificatorio que se desarrollará en Kaunas, donde los máximos candidatos son el local, Lituania, y Eslovenia. De esta manera, los dirigidos por Sergio Hernández reditarán frente a España la final del Mundial de China 2019, al tiempo que tendrán un duro juego frente a Japón, que será local en Tokio y cuenta con la conducción técnica del argentino Julio Lamas. En tanto, en el Grupo A jugarán Estados Unidos, Francia, Irán y el ganador del repechaje clasificatorio que se disputará en Victoria (el local, Canadá, será favorito si puede disponer de todos sus jugadores NBA). Mientras en el Grupo B se enfrentarán Australia, Nigeria, el ganador del repechaje de Belgrado (el local Serbia es el máximo favorito) y el ganador del repechaje en Split (el local, Croacia, y Rusia son los favoritos). Para Tokio 2020 se decidió modificar el sistema de competencia del básquet: en vez de disputarse en dos zonas de seis equipos, se ha decidido reducir la cantidad de partidos dividiendo a los 12 participantes en tres grupos. Así, los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros avanzarán a los Cuartos de Final. CAMPAZZO. El duelo que los Denver Nuggets debían disputar el lunes frente a Detroit fue postergado debido a que los Pistons no pudieron presentar todos los testeos de Covid-19 correspondientes. Así, el cordobés Facundo Campazzo se quedó sin acción después de haber tenido el pasado domingo su actuación más determinante en lo que va de su primera temporada en la NBA: el base aportó 11 puntos y 5 asistencias en 19 minutos para la gran victoria 128-117 sobre Utah Jazz, que llevaba once éxitos consecutivos. BCLA. En el inicio de la edición 2021 de la Basketball Champions League América (BCLA), San Lorenzo de Almagro terminó invicto en la primera de las tres ventanas del Grupo C: venció 86-81 a Obras Sanitarias y, ayer, 73-68 a Franca de Brasil. En cambio, el Tachero se fue en blanco, dado que también perdió 93-88 con el equipo brasileño. En tanto, por el Grupo B, Quimsa de Santiago del Estero (vigente campeón del certamen) derrotó 81-75 a Universidad Concepción de Chile en el debut, pero ayer cayó 75-72 en tiempo suplementario frente a San Pablo de Brasil.

ARGENTINA Y ESPAÑA VOLVERÁN A VERSE LAS CARAS, COMO EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE CHINA 2019.



Básquet:

Argentina enfrentará a España y Japón en la primera fase de Tokio 2020

