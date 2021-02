Breves: Deportivas

GOLES ARGENTINOS Con un tanto de Lucas Ocampos, Sevilla derrotó ayer 1-0 a Almería por los Cuartos de Final de la Copa del Rey. En el conjunto andaluz debutó Alejandro "Papu" Gómez, mientras Marcos Acuña fue baja por lesión (estaría dos meses fuera de la cancha). Hoy continúan los Cuartos de Final con otros dos choques: Barcelona vs Granada y Levante vs Villarreal. En tanto, por las semifinales de la Coppa Italia, Lautaro Martínez abrió la cuenta en el duelo que Juventus le ganó 2-1 a Inter con un doblete de Cristiano Ronaldo. La revancha será el próximo martes. Hoy comenzará la otra semi: Napoli vs Atalanta.



ARRASÓ EL UNITED En el inicio de la 22ª fecha, Manchester United goleó 9-0 a Southampton y alcanzó en la cima al Manchester City, que hoy visitará a Burnley (15.00, ESPN). Ayer también jugaron: Sheffield United 2-1 West Bromwich, Wolverhampton 2-1 Arsenal y Newcastle 1-2 Crystal Palace. Mientras la programación de hoy se complete con Fulham vs Leicester, Leeds United vs Everton (16.30, ESPN), Aston Villa vs West Ham y Liverpool vs Brighton. ATP CUP: DERROTA ARGENTINA En su debut en la ATP Cup, Argentina cayó 2-1 frente a Rusia. Diego Schwartzman perdió 7-5 y 6-3 ante Daniil Medvedev, mientras Guido Pella fue derrotado 6-1 y 6-2 por Andrey Rublev. El descuento llegó en el dobles: Máximo González y Horacio Zeballos superaron 6-4 y 7-6 a Rublev y Aslan Karatsev. El próximo rival argentino será Japón. AVANZA PODOROSKA La rosarina Nadia Podoroska sumó dos victorias en el inicio del Yarra Valley Classic (WTA): superó 6-1 y 6-3 a la británica Francesca Jones en la primera ronda y luego derrotó 6-3 y 6-4 a la belga Greet Minnen en la segunda. Ahora se medirá frente a la rusa Petra Kvitova, N° 9 del mundo, quien le ganó 7-6 y 7-5 a la estadounidense Venus Williams. SOLO CORIA Por la primera ronda del Murray River Open (ATP 250), el santafesino Federico Coria derrotó 7-5 y 6-4 al rumano Radu Albot. En el mismo torneo, el cordobés Juan Ignacio Londero cayó ante el kazajo Mikhail Kukushkin (4-6, 7-5 y 6-2), mientras en el Great Ocean Road Open (ATP 250), Federico Delbonis perdió 6-3 y 7-6 con el australiano Matthew Ebden. LEONAS INVICTAS El Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped terminó invicto su serie de tres encuentros frente a India en el CENARD. El último igualó 1-1 con gol de María Emilia Forcherio. Anteriormente, Las Leoans habían superado a las asiáticas por 3-2 y 2-0. DINAMARCA CAMPEÓN Dinamarca se consagró bicampeón mundial de handball al superar 26-24 a Suecia en la final de la Copa del Mundo "Egipto 2021". Los daneses se habían coronado como locales en 2019 y ahora repitieron el título (además, son los vigentes campeones olímpicos). El podio del certamen lo completó España, que derrotó 35-29 a Francia en el partido por el tercer puesto. CAMPEONA SUPERMOSCA FIB La argentina Micaela Luján (21 años) se convirtió en la nueva campeona mundial Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer por puntos en fallo dividido a su compatriota Débora Gómez (25). La flamante campeona quedó ahora con récord de 9 victorias (3KO), un empate y una derrota en su historial.

Breves: Deportivas

3 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar