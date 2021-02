» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Vecinos del barrio Jardín de Los Pioneros expusieron preocupaciones a Soledad Alonso







"Son varios reclamos, pero una de las prioridades pasa por determinar y regularizar quién se va a hacer cargo del servicio de agua potable del barrio", señaló la legisladora provincial de nuestra ciudad, quien este martes estuvo en el lugar acompañada por Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana; y María Eugenia Giroldi, referente de la agrupación Jorge Varela. "Nosotros queremos que nos asignen un prestador al que le podamos pagar y eventualmente reclamar cuando hay un problema", explicó uno de los 20 vecinos quienes este martes por la tarde se reunieron a dialogar con la Diputada Provincial Soledad Alonso sobre las problemáticas del barrio Jardín de Los Pioneros. En la oportunidad, también estuvieron presentes el presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini; y la referente de la agrupación Jorge Rubén Varela, María Eugenia Giroldi. La reunión tuvo lugar en plena calle, sobre la esquina Alberto Olmedo y Pappo Napolitano, prácticamente al pie del tanque de agua potable que alimenta al barrio ubicado en los fondos de Los Pioneros y fuera loteado con agua, luz y cloacas. En ese sentido, los vecinos recordaron que si bien cuentan con red de agua potable, el estado municipal nunca concretó el convenio con ABSA ni con Copesel, la Cooperativa de Servicios Públicos de Los Cardales que inicialmente había tomado la responsabilidad, pero nunca llegó a formalizar la prestación. "Llamamos a ABSA cuando tenemos algún problema y nos piden un número de cliente para registrar el reclamo. No lo tenemos, porque no somos clientes. Entonces, dependemos de la buena voluntad del momento. Pero no podemos seguir así, y nadie resuelve", agregó un vecino. Otros de los problemas planteados es el de la planta cloacal del lugar que, dada la permanente llegada de nuevos vecinos, se ve frecuentemente desbordada. "Antes venía un camión atmosférico de Copesel y retiraba el excedente. Ahora, la planta vuelca directamente a un zanjón en la calle Spinetta… Supuestamente es agua tratada, pero igual es algo muy irregular y creo que peligroso en términos sanitarios. Después nos hablan del dengue" aportó uno, mientras otro recordó que las bombas instaladas para extraer agua potable quedaron chicas y cuando sube la temperatura, se dispara el consumo y tienen problemas de presión: "Cuando se retiraron los de Copesel, además se llevaron los controladores. Entonces, los motores no se queman porque Dios es grande". Además, mencionaron problemas de seguridad y la falta de patrullaje policial, que se empezó a discontinuar "desde que se inició la pandemia", y de mantenimiento de espacios públicos, zanjeo y calles: "Como es un barrio nuevo, hay muchas obras en construcción y el tránsito de camiones cargados con materiales es frecuente. Así, y sin mantenimiento, poco puede durar el entoscado". "Son varios reclamos, pero una de las prioridades pasa por determinar y regularizar quién se va a hacer cargo del servicio de agua potable del barrio", señaló la diputada Alonso y se comprometió a plantear el tema ante las autoridades de ABSA en La Plata, al tiempo de tomar contacto también con Copesel, a fin de determinar por qué no tomaron formalmente el servicio cuando, según los vecinos, presentaron toda la documentación para firmar el convenio con la municipalidad "alrededor de 2016". Por su parte, y en cuanto a la posibilidad de la llegada del suministro de gas natural, María Eugenia Giroldi recordó que el caño troncal pasa del otro lado de la Ruta 6 y que incluso el Complejo Penitenciario Campana, vecino al barrio, tampoco cuenta con el fluido. "La obra de cruzar la ruta es costosa. Pero durante la administración de Jorge Varela se llegó a un acuerdo con los vecinos del barrio 9 de Julio y ellos se hicieron cargo de una parte del cruce desde Villanueva. Es decir, a veces hay alternativas. Son cuestiones complejas pero con organización y gestión se pueden concretar. Si sumamos la población carcelaria, además de la de los barrios Los Pioneros y la de Jardín de Los Pioneros, tenemos una base importante para empezar a trabajar un proyecto. Lo primordial es identificar la necesidad y hacer una propuesta. Luego gestionar, y ver cómo se concreta". "Por lo que ustedes plantean -agregó Gustavo Parravicini- acá se evidencia un tema que se repite en nuestras recorridas: la poca presencia de la municipalidad en los barrios gestionando temas de fondo. Ante la evidente falta de capacidad del municipio, para gestionar y trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos, por suerte contamos con una legisladora provincial que sale al territorio a escucharlos, y con la intención de colaborar en la solución de problemas". Ya sobre el final del encuentro, los tres políticos recordaron a los vecinos la importancia de anotarse en la lista de espera para recibir la vacuna contra el COVID 19: "El operativo se va a manejar a demanda, básicamente, y van a enviar las vacunas que se soliciten porque por ahora es un bien escaso: no van a enviar de más o por las dudas, por eso es importante anotarse".

El encuentro tuvo lugar en la esquina de Olmedo y Ceratti durante casi dos horas.





"Acá se evidencia un tema que se repite en nuestras recorridas: la poca presencia de la municipalidad en los barrios gestionando temas de fondo", señaló Parravicini, en la imagen junto a Alonso.





En relación a la llegada de gas natural al barrio, María Eugenia Giroldi recordó una alternativa gestada durante la gestión Jorge Varela para el barrio 9 de Julio.



Vecinos del barrio Jardín de Los Pioneros expusieron preocupaciones a Soledad Alonso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar