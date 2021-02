» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Impacto en la Ruta 6







Fue ayer entre un Fiat Palio Weekend y un Ford Focus. Sólo daños materiales. Dos efectivos del Comando Patrulla Campana se constituyeron ayer en el retorno de Ruta 6 que se encuentra en las inmediaciones de la empresa de logística QBox, sobre el kilómetro 193.5 donde habían colisionado un Fiat Palio Weekend y un Ford Focus. También estuvo en el lugar un móvil del SAME y si bien se asistió a uno de los conductores, no hizo falta trasladarlo hasta el Hospital San José. Luego de que se intercambiara la información de ambos seguros, el lugar quedó despejado al tránsito.

El choque tuvo lugar en el retorno que se encuentra en las inmediaciones de la empresa QBox.





El Fiat Palio se llevó la peor parte y presentaba daños en su frente.





El Focus tenía daños en el lateral izquierdo. Su conductor fue asistido en el lugar por el SAME.



