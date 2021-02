Ante denuncias de vecinos en las redes sociales del Municipio, personal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos constató la existencia de mercadería en mal estado y que las heladeras no cumplían con la temperatura adecuada. Además, retiró la mercadería a la venta y labró un acta de infracción. Personal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Municipio llevó a cabo este miércoles un exhaustivo control en el supermercado Dabing Yu ubicado en San Luis 205 (barrio Lubo). Se inspeccionó el lugar –dedicado al autoservicio de productos alimenticios con verdulería, carnicería y fiambrería- tras recibir numerosas denuncias de parte de los vecinos a través de las redes sociales del Municipio. Allí, se constató la existencia de mercadería en mal estado y se observó que las heladeras no cumplían con la temperatura adecuada para la conservación de alimentos en el sector de lácteos y fiambrería. Ante tal incumplimiento, se procedió a colocar un total de seis fajas en el sector de refrigeración y retirar la mercadería a la venta. Finalmente, se labró el acta correspondiente dando intervención al Juzgado de Faltas. Este operativo de inspección contó también con la participación de personal de la Dirección de Bromatología.

Inspectores municipales detectaron irregularidades en el sector de lácteos y fiambrería.





Las heladeras no cumplían con la temperatura adecuada.



Barrio Lubo:

Clausuran el sector de lácteos y fiambrería de un supermercado

