Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

4 de Febrero de 2021







SESIONA EL SENADO El Senado sesionará hoy por primera vez en el año, en extraordinarias y de manera virtual debido a la pandemia, para tratar un programa de temas acotado, luego del receso por asueto durante todo enero. La Cámara alta abordará desde las 15:00 el tratamiento de los pliegos para el nombramiento de 15 jueces, camaristas y defensores federales propuestos por el Poder Ejecutivo y que tienen dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Entre ellos el del actual juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para ocupar el Tribunal Federal 1 de La Plata con competencia electoral en el distrito más numeroso del país. Además, se tratará un proyecto de reforma a la ley de Defensa de la Competencia para mejorar y agilizar la conformación de su autoridad de aplicación.



AUMENTAR LA TARJETA A partir del mes de febrero se incrementarán en un 50 por ciento los montos acreditados a las y los titulares de la tarjeta Alimentar. De esta forma, las madres con un hijo menor de 6 años que cobraban 4000 pesos ahora percibirán 6000 pesos por mes; y el monto para quienes tienen dos o más hijos pasará de 6000 pesos a 9000 pesos mensuales, según informaron desde el ministerio de Desarrollo Social. El titular del ministerio, Daniel Arroyo, explicó que el objetivo de esta medida es "sostener el poder de compra de las familias y avanzar con un esquema de buena nutrición". MENOR CONSUMO La faena vacuna registró en enero el menor nivel para ese mes de los últimos 42 años, mientras el consumo de carne profundizó la caída y se ubicó por debajo de los 50 kilos anuales por persona. Así se desprende del informe mensual elaborado por la Cámara de Industrias Frigoríficas (CICCRA), en el cual se analizan las mediciones de producción y consumo. En el primer mes de 2021, el consumo mantuvo su tendencia declinante, menos de 50 kilos por habitante, un número que es el más bajo en los últimos 100 años, producto del permanente aumento de precios en la venta al público. El consumo de carne vacuna por habitante en enero se ubicó en 49,2 kilos al año, un nivel que resultó 3,1% inferior al de igual mes del 2020, equivalente a una caída de 1,56 kilos por persona. PIDEN INDAGATORIA El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por ofrecer ingresar al organismo a una empleada doméstica que trabajaba para ella de forma particular. Lo hizo mediante una presentación ante el juez federal Sebastián Casanello, donde reclamó que se la convoque como imputada a partir de la denuncia hecha por Arminda Banda Oxa, la empleada que trabajaba para ella, quien le reprocha también no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral. INCERTIDUMBRE ITALIANA El presidente de Italia, Sergio Mattarella, solicitó al ex titular del Banco Central Europeo Mario Draghi que forme un nuevo gobierno para combatir la crisis generada en el país tanto por el coronavirus como por la recesión económica que trajo aparejada la pandemia. Draghi fue reconocido por haber salvado a la zona euro del colapso en 2012 y en esta ocasión aceptó el ofrecimiento, al tiempo que confió en poder lograr apoyos en el fracturado parlamento italiano para formar un nuevo gobierno. Mattarella nombró a Draghi después de que las conversaciones que buscaban salvar la coalición del primer ministro saliente Giuseppe Conte -llevaba 17 meses- colapsaron el martes por la noche.

Breves: Noticias de Actualidad

4 de Febrero de 2021

