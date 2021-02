» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

"Al oficialismo le preocupa más boicotear la campaña de vacunación que contener el crecimiento de los contagios"







El referente del Frente de Todos Alejo Sarna, instó al oficialismo local a enfocarse en la prevención de contagios y en el tratamiento de pacientes con Covid antes que hacer críticas oportunistas a la provincia. El consejero escolar y referente del Frente de Todos Alejo Sarna apoyó con firmeza la campaña de vacunación contra el COVID que está implementando la provincia de Buenos Aires y señaló que será la herramienta más eficaz para contener la pandemia y permitir la vuelta a las clases presenciales con responsabilidad. Mientras tanto, -dijo Sarna- "los funcionarios del municipio salen a criticar las escuelas que eligió la provincia para vacunar, y se lamentan que la provincia no realiza la campaña de vacunación a través del sistema de salud municipal". En ese sentido, dijo "yo le diría a la gente del Municipio que se preocupe mas por el crecimiento de los contagios que hay en Campana que es mucho más alto que en los distritos vecinos. Tendrían que estar agradecidos que la provincia decidió no sobrecargar aún más el sistema local de salud con la responsabilidad de la vacunación, y de esa manera pueden dedicar toda su atención a tratar los pacientes de COVID". "El municipio en lugar de poner palos en la rueda, en lugar de generar incertidumbre, en lugar de generar temor en la comunidad educativa, en padres, madres, niños, niñas y adolescentes lo que tiene que hacer es apoyar y colaborar con la campaña de vacunación". En relación a la vuelta a clases, el Consejero Escolar dijo que "la provincia va a garantizar el comienzo de las clases para todas y para todos, el Gobernador va a garantizar la presencialidad pero lo va a hacer de manera responsable en el marco de la seguridad epidemioló-gica". Para eso, reafirmó, la prevención de contagios y la campaña de vacunación son las herramientas idóneas, y por eso aplaudió el informe publicado por la prestigiosa revista científica The Lancet, que certificó que la vacuna rusa tiene más del 91% de efectividad en la prevención de contagios y demostró un 100% de efectividad en la prevención de casos graves, en tanto no evidenció efectos adversos de importancia. En contraposición a lo que está demostrando el gobierno provincial en cuanto a su preocupación por la salud y la educación pública, Sarna recordó que "cuando el macrismo fue gobierno dejaron vencer miles de dosis de vacunas que eran para los y las argentinas, y no les preocupó absolutamente nada la educación pública. Redujeron en un 36% en términos reales el presupuesto de educación, desmantelaron el plan Conectar Igualdad que hubiera sido extremadamente útil tenerlo funcionando en esta pandemia para el sostenimiento de las clases virtuales, y dejaron venir abajo la infraestructura escolar que tuvo como una de sus más trágicas consecuencias la pérdida de la vida de Sandra y Rubén en la escuela 49 de Moreno".

Alejo Sarna, referente del Frente de Todos



