Efemérides del día de la fecha, 4 de Febrero

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC)y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en este día se concientiza acerca del cáncer y se resalta la importancia de la prevención y el control. El lema de este año es "Yo soy y voy a" y tiene el propósito de fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer como impulsar el tamizaje y la detección del mismo en etapas tempranas y mejorar el acceso al diagnóstico, el tratamiento adecuado y los cuidados paliativos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 2020, aproximadamente 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4 millones murieron por esta enfermedad que constituye la segunda causa de muerte en América. Los tipos de cáncer que causaron más muertes en los hombres fueron pulmón (18%), próstata (11,1%) y colorrectal (9,4%); en las mujeres fueron mama (13,2%), pulmón (12,3%) y colorrectal (7%). Asimismo, alerta que si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, el número de personas diagnosticadas aumentará en un 55%, lo que significa alrededor de 6,23 millones de personas para 2040. Para prevenirlo, el Ministerio de Salud sugiere adoptar una alimentación saludable, realizar actividad física todos los días (al menos 30 minutos) y evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol. En lo que respecta al Covid-19, la OPS recomienda continuar con el diagnóstico y el tratamiento para prevenir el aumento de muertes evitables; a su vez, informa que la mortalidad es más alta en aquellas personas que padecen cáncer por lo que hay que extremar los cuidados.



LANÚS SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA 2016 Ocurrió en el año 2017 cuando Lanús se impuso 3 a 0 ante River en el estadio Ciudad de La Plata. En ese entonces, el equipo dirigido por Jorge Almirón e integrado por Esteban Andrada, Maximiliano Velázquez,Nicolás Aguirre, Lautaro Acosta y José Sand, se había consagrado campeón del Campeonato de Primera División 2016 tras vencer a San Lorenzo 4 a 0 con goles de Oscar Benítez, Miguel Almirón, Sand y Acosta; su segundo título en la máxima categoría, ya que, el primero lo obtuvo en el año 2007. En ese torneo el "Granate" tuvo una actuación impecable al ganar 12 partidos, empatar 2 y perder 2. En aquel encuentro, Acosta abrió el marcador a los 25 minutos del segundo tiempo y Nicolás Pasquini junto a Sand sellaron el 3 a 0.



SE LANZA "INNUENDO" Un día como hoy en el año 1991, "Queen" lanzaba su decimocuarto álbum "Innuendo". Producido por la banda británica junto a David Richards, este fue el último disco de "Queen" antes del fallecimiento de Freddie Mercury el 24 de noviembre de ese mismo año: "había mucha alegría, extrañamente. Freddie sufría dolores, pero podía disfrutar de lo que más le gustaba hacer. A veces eso solo duraba un par de horas, porque se cansaba mucho. Sin embargo, durante ese par de horas, lo daba todo" expresó Brian May. Entre las canciones se encuentran "These are the days of our lives", "Headlong", "The hitman" y "The show must go on".



