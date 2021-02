Gilda Spadavecchia

El cáncer es una enfermedad originada por el crecimiento descontrolado de células de un tejido del organismo, las cuales se reproducen generando un tumor y además, tienen la capacidad de invadir otros tejidos de lugares distantes produciendo metástasis. Gracias a los avances científicos y tecnológicos se ha logrado, en algunos tumores, detectar la enfermedad en estadios más iniciales y mejorar las opciones terapéuticas que son dos puntos importantes para hacer frente a esta enfermedad, pero sabemos que la prevención siempre va a ser lo mejor. Se puede reducir los riesgos manteniendo una alimentación saludable; aumentando el consumo de frutas y verduras, fibras, frutos secos y cereales integrales y limitar el consumo de grasas y embutidos. Además, evitar el tabaco y la exposición al humo de este, realizar actividad física diaria, evitar el consumo de alcohol en exceso, y la exposición al sol en horarios de 10 a 16 horas y sin adecuada protección solar. Algunas personas pueden tener mayor predisposición que otras para algunos tumores, esto puede depender también de los antecedentes personales y de antecedentes de familiares con cáncer, pero en general para la población que no tiene estos antecedentes y tampoco tienen síntomas se recomiendan algunos estudios para la detección en estadios tempranos de ciertos tumores. Esto se debe a que sabemos que esta enfermedad cuando se la detecta en estadios iniciales, tiene mayor posibilidad de curación. Los siguientes tumores requieren de estudios y controles para su detección temprana: - Cáncer de mama: Mamografía anual a partir de los 40 años. Además de realizar el examen médico y el control con autoexamen. - Cáncer de colon y recto: todas las personas a partir de los 50 años de edad deben realizarse test de sangre oculta en materia fecal y/o colonoscopia. - Cáncer de cuello uterino: PAP (Papanicolaou) en mujeres a partir de 25 años de edad, y vacuna contra el VPH para niños y niñas de 11 años, gratuita y obligatoria. - Cáncer de pulmón: su principal causa es el humo del tabaco. Algunas personas con alto riesgo según edad y exposición tabáquica pueden efectuar estudios radiológicos para detección temprana. - Cáncer de próstata: la conducta debe ser individualizada en cada paciente, pero a partir de los 50 años se recomienda consulta urológica para evaluar estudio de PSA (Antígeno Prostático Específico) en sangre y examen digital de la próstata a través del recto. - Cáncer de piel: Evitar la exposición a radiaciones ultravioletas del sol y consultar ante lesiones en piel sospechosas que no cicatrizan o cambios de color en lunares. Para aquellas personas con antecedentes familiares o personales y para aquellos que tienen síntomas, es importante que consulten al médico para determinar en cada caso en particular estudios diagnósticos y consultas pertinentes con especialistas. El 4 de febrero se conmemora en todo el mundo el día para concientizar contra el cáncer. Así es que, tengamos en cuenta la importancia de mejorar hábitos y realizar los controles médicos correspondientes a tiempo para reducir riesgos y prevenir esta enfermedad priorizando la salud. Dra. Gilda Spadavecchia - Oncóloga (M.P. 56057) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

4 de Febrero; Día Internacional Contra el Cáncer

Por Dra. Gilda Spadavecchia

