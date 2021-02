» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Amazon mostró su nueva sede con forma de hélice y todo internet la comparó con un emoji







Amazon reveló sus planes este martes para la siguiente fase de la remodelación de su sede en Virginia, con una particular torre de oficinas en forma de hélice de 107 metros de altura, por la que se puede subir desde el exterior como si se escalara una montaña. El edificio de hélice con cima giratoria es la atracción principal de la propuesta que también incluye varios edificios de oficinas de 22 plantas, además de los que ya se construyen en el intento de la empresa de hacer espacio para 25.000 empleados nuevos en los próximos años en los barrios del condado Arlington del otro lado de la capital del país frente al río Potomac. La empresa basada en Seattle dijo en un blog que el edificio está diseñado para ayudar a la gente a conectarse con la naturaleza. "La belleza natural de una doble hélice puede verse por todo nuestro mundo, desde la geometría hasta nuestro propio ADN y la forma elemental de las galaxias, patrones climáticos, piñas y conchas de mar", dijo la empresa. "La hélice en nuestra sede de Arlington ofrecerá una variedad de ambientes de trabajo alternativos a los empleados de Amazon en medio de jardines frondoso y árboles florecientes nativos a la región". Los bosquejos muestran árboles y un área verde rodeando el exterior del edificio, que además de una hélice también parece un árbol de Navidad o un cono de nieve. La empresa señaló que permitirá que el público escale la parte exterior de la montaña durante el fin de semana en visitas guiadas. Amazon considera al edificio en sí un espacio de trabajo alternativo" para la compañía en contraste con el espacio de oficinas más tradicional en los edificios de 22 plantas que rodearán la hélice, que será ligeramente más alta que los otros tres edificios. Por supuesto, todo internet la comparó con el emoji conocido como "poop emoji", que hace referencia a su similitud con excrementos. La sorpresiva salida de Bezos: deja de ser el CEO de Amazon El gigante tecnológico Amazon anunció que Jeff Bezos dejará de ser el CEO de la compañía que él mismo fundó hace casi 30 años. Su lugar será ocupado por Andy Jassy, quien ingresó en 1997 a la firma con sede en Seattle y actualmente se desempeña como jefe del servicio de computación en la nube Amazon Web Services (AWS). Bezos, considerado el hombre más rico del mundo, con una fortuna de unos 188.800 millones de dólares, "pasará al cargo de presidente ejecutivo en el tercer trimestre" de 2021, según precisó la compañía. Remarcó que "en el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas", como "Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones". Sin embargo, aclaró que "no se trata de un retiro" y aseguró que desde su nuevo cargo "seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon". Fuente: https://www.clarin.com/



Amazon mostró su nueva sede con forma de hélice y todo internet la comparó con un emoji

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar