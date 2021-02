Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 04/feb/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 04/feb/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Semanario del Pescador:

A pedido del amigo y colaborador Horacio Palacios organizamos una nueva jornada de pesca, pero esta no sería solamente una jornada más de pesca sino que se convertiría en la primera salida de pesca y de embarcado de su nieto Valentín. Por supuesto que entonces tendríamos prendidas todas las luces para que Valentín disfrutara a pleno e hiciera realidad algo muy esperado por él. Así fue que llegado el día y hora indicado y con todo previsto Horacio me paso a buscar junto a Valentín para emprender el viaje hasta el Pasaje Talavera y Paraná Guazú, donde en las cómodas instalaciones del camping recreo Keidel tengo en guarda a mi embarcación Gino. Lógicamente antes nos proveeríamos de unas buenas porciones y variedad de carnadas en la morenera El Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane en nuestra localidad. Después de abonado el peaje del puente Zárate Brazo Largo y de haber transitado los 25 kilómetros que hay hasta la guardería entre anécdotas y recuerdos de viajes y pescas realizadas, nos dispusimos a quitar las lonas de la embarcación, cargar todos nuestros elementos de pesca, filmación, fotografía y por supuesto dato no menor nuestras conservadoras con abundante hielo, agua congelada, alguna gaseosa y nuestro almuerzo. Hasta el momento el solo verles la cara a Horacio y a Valentín que por primera vez compartirían Abuelo y Nieto una pesca de embarcado era impagable, para Horacio se estaba cumpliendo algo que para él estaba hace tiempo en lista de espera y que debido también a la pandemia se había postergado ya demasiado tiempo. Cómo no iba entonces a disfrutar al máximo esto que estaba viviendo, además cada movimiento que hacíamos en los preparativos se los enseñaba y recalcaba a Valentín para que bien lo aprendiera y este lo asimilaba con orgullo como recibiendo un legado. Realmente les cuento emocionante. Finalmente emprendimos el viaje y pensando en que esta vez no podía fallar en la elección del lugar, recordé un sector del Bravo en donde las bogas pareciera que siempre están y hacia allá puse proa, en una navegación tranquila a planeo de unos treinta y cinco minutos, como de costumbre fondeamos en una profundidad media de unos siete metros teniendo a tiro de caña aguas adentro a especies cazadoras como dorados y tarariras y aguas afuera la posibilidad de dar con las esquivas bogas, también carpas, bagres, pati, armados y demás especies. Comenzamos de esta forma entonces con el armado de los equipos compuestos por cañas de dos tramos de hasta los dos metros veinte, varas de un metro ochenta a dos metros diez, con reeles rotativos, frontales y del tipo huevitos cargados con nylon del 0,40 mm, plomadas de 90 a 110 gramos, brazoladas con anzuelitos corvineros números 2 y 3, los que encarnamos en los distintos equipos con una gran variedad de carnadas como maíz fermentado, masa, salamín, anguilas, tripa de pollo, lombrices y hígado vacuno entre otras. En el armado de equipos y encarnes Horacio lo fue asesorando a Valentín hasta llegar al momento del primer lance, donde también lo asesoró de cómo realizarlo y el que salió con poca distancia pero realmente muy limpio nada mal por ser el primero. Pero esto no fue todo sino que a poco de tocar fondo el plomo vimos cómo Valentín levantaba su caña con una certera clavada ¡creo que algo tengo! fue su exclamación y comenzó con la tarea de arrimar el pez a la embarcación. Después de unos minutos de lucha y de agarrarle la mano al equipo completamente nuevo que su abuelo le regaló, además de tener que escuchar nuestras recomendaciones de uso, vimos salir a flor de agua la imagen de una excelente boga ¡Bien Valentín! fue nuestra exclamación al ver al pez mientras que Horacio la boneteaba. Una vez a bordo la misma acusó en la balanza unos hermosos dos kilos y medio de peso. Mientras estábamos en el pesaje de la boga de Valentín y filmación de la misma, uno de mis equipos acusó un hermoso pique. En esta oportunidad se trató de un excelente bagre amarillo que tomó el ofrecimiento de salamín en cuadraditos colocado en uno de mis anzuelos, sin mucha demora Valentín ya había encarnado y lanzado su línea al agua mientras Horacio filmaba mi captura, pues así las cosas ya tenía su segundo pique y captura con la que se encontraba en plena tarea de arrimarla a la embarcación, copo y adentro otra más que peso algunos cuantos gramos más que la anterior, pero en esta oportunidad esta boga había tomado el ofrecimiento de una tirita de hígado en vez de la tradicional masa o maíz. A todo esto Horacio seguía con su equipo a medio armar y entre enseñanzas, filmaciones, pesajes y fotos todavía no había puesto su línea en el agua, por lo que le dimos una tregua para que así lo haga, en el mientras tanto otro de mis equipos me marcó un pique clásico de las lindas bogas del Bravo, pelea de por medio cabezazos y algunas corridas copo y adentro otra más de las parrilleritas, pero mi querido amigo y colaborador Horacio no se quedaría atrás, a poco también de llegar su plomo al fondo ya estaba con una linda pelea con un pez en la punta de su caña la que fue para una hermosa boga. Para ir completando también la variada me tocó en suerte la de prender un lindo paticito en una de mis líneas. Pero lo mejor estaba por venir cuando Horacio en uno de sus equipos que había lanzado hacia la costa encarnando con rodajas de anguila, vio como esta se sacudió con un violento pique, así comenzó con la tarea de arrimar al pez el que se mantuvo bajo el agua hasta último momento para pegar un salto acrobático fuera del agua mostrando una figura inigualable. En esta oportunidad se trató de una tararira que acusó en la balanza tres kilos de pura potencia. Los piques no cesaban y por mi parte después de lograr las capturas de un par de bogas más, comencé a tener piques y capturas de hermosos bagres blancos realizando encarnes con salamín y también con maíz y masa. Por su parte Horacio, logró también la captura de un par de bogas más, las que igual que en mis últimas capturas, fueron realizadas con hígado vacuno que por esas cosas de la pesca Horacio había llevado. El mediodía llegaba y nos tocaba picar a nosotros por lo que nos dispusimos bajo el bimini de la lancha a la sombra a tomar unos buenos refrescos y saborearnos un riquísimos sándwiches, mientras tanto y promediando las 13 horas nuestras carnadas ya parecían no ser atractivas para los peces dado que el pique se cortó por completo, así fue que después de almorzar le brindamos un par de horas más a la espera del pique que no regresó. El sol y la temperatura eran muy agobiantes, por lo que decidí emprender el regreso en busca de sombra bajo algún frondoso sauce y así poder proceder a la limpieza de la embarcación antes de ir a la guardería. Así fue que en una navegación más que placentera y tranquila con un Bravo y un Guazú sumamente planchado llegamos a la zona de la isla del Doradito y bajo una espectacular sombra comenzamos con nuestra tarea. A todo esto Horacio y Valentín habían arrojado un par de líneas al agua y fue Horacio finalmente quien obtuviera un lindo pique el que se trató de una boguita mediana que regresó al agua después de su captura. Ya de regreso a la guardería con todo listo y acomodado a bordo navegando por el majestuoso Paraná Guazú, no me cansaba de ver el cansancio y la felicidad del rostro de Horacio por haber hecho realidad esta asignatura pendiente de sacar a pescar de embarcado a su nieto Valentín, quien también se veía cansado pero feliz por haber compartido esta media jornada de pesca con su abuelo paterno. Primera jornada que seguramente no se olvidará jamás. Como nos pasó tal vez a cada uno de nosotros los pescadores cuando nuestros padres, tíos, primos o abuelos nos pusieron una caña en la mano por primera vez y nos enamoraron de este deporte tan sano y hermoso como lo es la pesca compartida. Por mi parte también regresaba un tanto cansado o mejor dicho relajado por disfrutar del paisaje, el río, el aire puro, la tranquilidad de las islas y la buena pesca realizada, pero también con mucha felicidad por la media jornada vivida y por haber ayudado a cumplir el sueño de un Abuelo con su nieto en el río pescando. Sin ninguna duda este será el comienzo de un dúo de pesca que se las trae y que tienen mucho por recorrer y pescar juntos todavía. En nuestro programa televisivo Nº865 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el Horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Valentín Palacios y una de sus bogas capturadas en esta media jornada.



