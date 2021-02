» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Después de sus experiencias en karting y ALMA, el piloto zarateño se suma a la Clase 1 del Turismo Pista, que estará arrancando el 21 de febrero: "Estoy frente a una nueva experiencia, a la cual llegamos con la ansiedad lógica del caso y la expectativa de mostrarnos competitivos desde un primer momento", manifestó. En el futuro inmediato de Leandro Cracco asoma un nuevo desafío: la Clase 1 del Turismo Pista, que estará comenzando su temporada 2021 el próximo 21 de febrero en el Autódromo de San Nicolás. Pero el piloto de Zárate muestra tranquilidad al hablar y eso marca la forma en que encara sus pensamientos, sus ideas, antes de cualquier respuesta. Incluso sobre este presente que lo tiene preocupado: "No encuentro las palabras para definir esto que venimos viviendo. Es terrible desde donde se lo mire. Uno quiere buscar el lado positivo y es difícil encontrarlo. Con mi viejo estamos muy preocupado por la situación, está todo complicado: no podés pensar en realizar algo si nadie te asegura nada", explica en el inicio del diálogo. -Y nuestro automovilismo está dentro de este contexto. -Sí. Además, nosotros arrancamos el año pasado muy mal: la pérdida de nuestro motorista Hernán López nos terminó de sacar todas las ganas de correr. Fue una muerte inesperada, fue muy duro asumir esta pérdida de un joven que a mí me venía aconsejando, que se mostraba muy responsable. Aún con papá no podemos salir del asombro. Disculpá la frase, pero fue un año de mierda para todos nosotros. -Pasaste del karting al auto con tracción delantera. ¿Cómo fue ese cambio? -Fue empezar y comenzar a afianzarme con el auto, tomar referencias y la verdad que no lo padecí para nada. Sin duda colaboró mucho, porque te sobra tiempo arriba del auto y también tratas de hacer todo redondito. También entendí que para sacar el tiempo en estos autos no solo lo tocas al piano, también a veces lo pasas por arriba. Son los secretos que vas aprendiendo. -¿Qué te dejó tu paso por la categoría ALMA? -Fue una experiencia interesante. Yo no había manejado un auto con tracción delantera y fue muy positivo, porque también me permitió conocer autódromos en los que siempre quise correr. Y llegué a pelear un campeonato. Fue una linda experiencia, de la cual tengo el mejor de los recuerdos. Es cierto que por ahí pasaron cosas que prefiero olvidar, pero nada me quita lo vivido en la categoría, a la que le estoy agradecido por haberme abierto las puertas. -Ahora vas por otro desafío. -Sí, es algo que quería hacer y que venía viendo, porque tenía ganas de participar en el Turismo Pista. Voy a estar en la Clase 1. Por diferentes razones no lo podía cerrar y ahora lo hablamos con mi viejo y decidimos encararlo definitivamente en un momento que reconozco que es difícil, en un año hasta si querés raro. -¿Y cómo será el arranque de campeonato? Es un tema: lo veo muy frío, como que se presenta raro, con muchos cambios a los cuales ya nos estamos acostumbrados con todos los temas de los protocolos. Corra en donde corra es inevitable esta cuestión, que en definitiva es muy lógica. Sé que llego a una categoría muy atractiva y eso sí te pone una motivación especial. Como te digo una cosa te digo la otra: estoy contento con este cambio. -¿Por qué el Turismo Pista? -Como te dije; tenía ganas de hacer una experiencia a nivel nacional. En esta etapa inédita para mí me subiré a una unidad atendida por Fernando Cannata, donde se encuentra el auto en cuestión, pasando por diversos detalles rumbo a la primera fecha. Y en lo que respecta a la motorización, la misma será de Leandro Lamuedra. Por esto repito: estoy frente a una nueva experiencia, a la cual llegamos con la ansiedad lógica del caso y la expectativa de mostrarnos competitivos desde un primer momento. Agradezco al equipo que me abrió las puertas como así también a Leandro y las publicidades que nos van a estar acompañando. Tenemos la expectativa de poder ir creciendo fecha tras fecha e ir conociendo nuevos circuitos.



