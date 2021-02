Breves: Deportivas

PODOROSKA, GIGANTE La rosarina Nadia Podoroska se clasificó a los Cuartos de Final del Yarra Valley Classic (WTA) luego de vencer por 5-7, 6-1 y 7-6 (9-7) a la rusa Petra Kvitova (Nº 9 del ranking mundial y dos veces ganadora de Wimbledon). Fue el segundo triunfo de "La Peque" frente a una Top 10 en su carrera. Su próxima rival, por el pase a semifinales, será la checa Marketa Vondrousova cuando se reanude el certamen (ver "Se frenó todo"). En tanto, entre los varones, el santafesino Federico Coria quedó eliminado en la segunda ronda del Murray River Open al perder por 6-1 y 6-2 con el estadounidense Taylor Fritz.



SE FRENÓ TODO La actividad tenística en Australia ingresó en un impasse debido al caso positivo de coronavirus de un trabajador de uno de los hoteles oficiales que se está utilizando para la gira que se realiza en el país en la previa al primer Grand Slam del año. Por ello, dadas las estrictas medidas sanitarias australianas, se decidió cancelar la actividad tenística del jueves en sus diferentes formas (se están disputando la ATP Cup, dos torneos ATP 250 y dos certámenes WTA, todo en el Melbourne Park donde se realizará el Abierto de Australia). Jugadores, entrenadores y oficiales iban a ser sometidos a nuevos hisopados y luego se definiría cómo continuaría la actividad. VICTORIAS EN TURQUÍA En una nueva semana de Challenger en Antalya, los argentinos Leonardo Mayer y Tomás Etcheverry consiguieron sendos triunfos ayer, por la segunda ronda del certamen. El correntino, que había superado al italiano Lorenzo Musetti en el debut, venció 7-6 y 6-2 al australiano Akira Santillán, mientras el platense, que en primera ronda había eliminado al brasileño Joao Menezes, derrotó 6-2, 3-6 y 6-4 al también brasileño Thiago Seyboth Wild. Además, en este certamen sigue en carrera el rosarino Facundo Bagnis, quien venció 6-3 y 6-4 al turco Marsel Ilhan en el debut y hoy se medirá frente al kazajo Dmitry Popko por la segunda ronda. LNB: FESTEJÓ FERRO Por la Liga Nacional de Básquet (LNB), Ferro Carril Oeste superó 67-62 a Platense con 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Tomás Spano. En el Marrón, el mejor fue Julián Aprea, con 16 puntos y 4 rebotes. Con este triunfo, los de Caballito mejoraron su récord a 9-17, mientras Platense quedó con 13-12. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban San Martín de Corrientes vs Hispano Americano de Río Gallegos. Y hoy lo harán Boca Juniors vs Platense (21.00). CAMPAZZO VS LAKERS Esta noche, en una nueva jornada de la NBA, los Denver Nuggets del argentino Facundo Campazzo se medirán frente a Los Angeles Lakers, equipo liderado por LeBron James. Los Nuggets están con récord de 12-8, mientras los vigentes campeones de la NBA acumulan 16 victorias y 6 derrotas. MISMO FORMATO La SANZAAR, organismo compuesto por las uniones de rugby de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, organizará el Rugby Championship 2021 con el mismo formato que el del año pasado: en una única sede. En 2020 se disputó en Australia, en modalidad "Tres Naciones", dado que los Springboks se bajaron de la competencia por cuestiones relacionadas a la pandemia de coronavirus. "Tenemos un modelo que funciona para llevar a cabo una competición centralizada. Sólo se trata de que el país ponga lo mejor de sí mismo para proporcionar el entorno que mejor se adapte", señaló el Director Ejecutivo de la SANZAAR, Brendan Morris.

Breves: Deportivas

4 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar