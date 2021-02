El certamen comenzará el 12 de febrero. En la Zona A estarán River, San Lorenzo y Racing. Y en la B, Boca e Indepentiente. El superclásico será en la quinta fecha.

Este miércoles se realizó el sorteo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2021, certamen que contará como Copa Nacional y comenzará el próximo 12 de febrero con la participación de 26 equipos que se dividirán en dos zonas de 13.

La Zona A estará conformada por River Plate, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense, Rosario Central, Central Córdoba (SdE), Arsenal, Racing Club, Banfield, Estudiantes (LP), Colón y Godoy Cruz.

La Zona B, en tanto, contará con Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Sarmiento de Junín, Newell’s, Huracán, Atlético Tucumán, Lanús, Patronato, Independiente, Defensa y Justicia, Gimnasia (LP), Unión y Talleres.

En cada fecha habrá emparejamientos interzonales "clásicos" entre los equipos que queden libres. Así se estableció que el superclásico entre River y Boca se dispute en la 5ª fecha.

Los otros clásicos destacados son San Lorenzo vs Huracán (fecha 4), Banfield vs Lanús (fecha 6), Racing vs Independiente (fecha 9), Estudiantes vs Gimnasia (fecha 10), Rosario Central vs Newells (fecha 12), Colón vs Unión (fecha 13).

Una vez concluidas las trece jornadas de la primera fase, los cuatro mejores de cada zona se cruzarán en duelos de Cuartos de Final que se disputarán a partido único en cancha neutral. Así se definirá a los finalistas y, a la postre, al campeón de esta Copa de la Liga Profesional 2021 que no tendrá descensos, pero cuyos resultados sumarán para los Promedios que se utilizarían en 2022 para dirimir los descensos (en el segundo semestre de este año habrá un campeonato "largo" todos contra todos a una sola rueda).

El sorteo de la Copa de la Liga Profesional 2021 se desarrolló ayer en Puerto Madero y estuvo encabezado por los presidentes de AFA y la LPF, Claudio "Chiqui" Tapia y Marcelo Tinelli, respectivamente.



EL SORTEO FUE ENCABEZADO POR MARCELO TINELLI, PRESIDENTE DE LA LPF.

PRIMERA FECHA

La primera jornada de este certamen se disputará en diez días y tendrá los siguientes enfrentamientos:

-Zona A: Rosario Central vs Argentinos Jrs, Estudiantes (LP) vs River Plate, Aldosivi vs Godoy Cruz, Banfield vs Racing Club, San Lorenzo vs Arsenal y Central Córdoba (SdE) vs Colón.

-Zona B: Vélez Sarsfield vs Newells, Boca Juniors vs Gimnasia (LP), Talleres vs Patronato, Independiente vs Lanús, Defensa y Justicia vs Huracán y Unión vs Atlético Tucumán.

-Interzonal: Platense vs Sarmiento (este encuentro será postergado, dado que Platense terminó el pasado domingo su participación en el Torneo de Transición de la Primera Nacional).