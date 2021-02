» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/feb/2021 de La Auténtica Defensa. APREVIDE rechazó el regreso de espectadores en el fútbol liguista







El organismo provincial salió al cruce de la autorización que el municipio de Olavarría le había dado a la Liga de esa ciudad para el ingreso de hasta 100 personas en canchas al aire libre. Días atrás, el gobierno de Olavarría que encabeza Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) publicó un decreto en el que autorizaba la presencia de hasta 100 personas en competencias deportivas que se desarrollen al aire libre, en un guiño a la Liga de Fútbol local. Sin embargo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE) cruzó esa decisión y reiteró que no está permitida la concurrencia de público, tanto a los partidos de fútbol como a ninguna otra actividad deportiva en el territorio bonaerense. "Mientras dure el estado de emergencia debido a la pandemia por COVID-19, por estrictas razones de Seguridad Sanitaria, se encuentra prohibido el ingreso de banderas de cualquier índole como así las aglomeraciones de personas en las inmediaciones de los estadios", remarca la nota que recibió la Liga de Fútbol de Olavarría. "Todo evento deportivo deberá celebrarse a puertas cerradas (sin público) hasta nuevo aviso", aclara. Por su parte, el Presidente de la Liga olavarriense, Javier Frías, lamentó la situación: "Hemos trabajado un montón para el regreso y estas cosas hacen que te den ganas de dejar todo. Fue una desilusión esta nota, porque los clubes habían aceptado el límite de 100 personas". Y luego agregó: "Seguramente, ahora van a volver a plantear que sin público no se puede jugar y los entiendo". Esta es una situación clave para la gran mayoría de las ligas de fútbol del territorio bonaerense: sin la posibilidad de recibir espectadores, vender entradas y desarrollar el buffet, afrontar el costo organizativo de cada partido es prácticamente imposible de afrontar para la mayoría de los clubes. Y la Liga Campanense no sería una de las excepciones a esta realidad. Así, además de la situación sanitaria actual por la pandemia, este factor le agrega todavía más incertidumbre al regreso del fútbol liguista en la ciudad.

LA PRESENCIA DE PÚBLICO ES VITAL PARA QUE LOS CLUBES LIGUISTAS PUEDAN AFRONTAR LOS GASTOS DE COMPETENCIA (FOTO: OTAMENDI FC).



