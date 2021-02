» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. El equipo de Salud municipal aplicó más de 130.000 vacunas en dos años







Corresponden a distintas dosis, tales como Gripe A, Meningococo, antirrábica, entre otras. "El personal de salud está perfectamente capacitado y experimentado para ser parte de la campaña de vacunación contra el Covid-19, es injusto que sea dejado de lado y se tome a personal no idóneo", dijeron. Desde la Secretaría de Salud resaltaron el profesionalismo de todo el personal que trabaja en el área y aseguraron que "están totalmente capacitados y experimentados para afrontar una nueva campaña de vacunación". En los últimos dos años se aplicaron más de 130.000 vacunas de distintas dosis correspondientes al calendario oficial, entre ellas, la de la Gripe A, Meningococo, BCG, antirrábica, entre otras. Durante el 2019 se colocaron 67.990 vacunas, mientras que en el 2020, un total de 68.794. Todo el personal de salud, incluyendo las enfermeras que llevan décadas vacunando, afrontaron todo tipo de campañas, incluso en medio de una pandemia. Se adaptaron a cada medida preventiva. Por tal motivo, desde el Municipio cuestionaron la decisión del Gobierno Provincial de dejar a todos los trabajadores fuera de la campaña de vacunación contra el Covid-19: "Hay un equipo profesional que es dejado de lado. En vez de utilizar ese recurso usan personal que no es idóneo". Los enfermeros participaron incluso de cursos de capacitación y perfeccionamiento para estar listos al momento de la llegada de la vacuna contra el Covid-19, pero finalmente fueron apartados. Por otra parte, desde la Secretaría de Salud cuestionaron que la nueva campaña de vacunación se lleve a cabo en escuelas de la ciudad, en vez de realizarla en los CAPS que, el de Villanueva tiene un vacunatorio nuevo que inauguró hace un tiempo el intendente Sebastián Abella. "En los últimos años, y principalmente desde el inicio de la pandemia, el Municipio realizó una gran inversión en materia de salud a fin de dotar el Hospital Municipal San José y capacitar al personal, pero lamentablemente el Gobierno Provincial decidió disponer de personal no profesional", concluyeron.



El Intendente destacó el trabajo y experiencia del equipo de salud municipal.





A fines de 2020, la Secretaria de Salud llevó adelante el operativo de vacunacion Vuelta a clases.





El personal de Salud aplicó más de 130 mil vacunas entre 2019 y 2020.



