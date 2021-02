» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Informan fechas para la inscripción y rematriculación al CBC de la UBA en Campana









Los nuevos ingresantes deberán inscribirse en www.cbc.uba.ar desde el 8 al 26 de febrero y, desde el 12, quienes no posean DNI argentino. Accediendo a la web de la UBA, los nuevos ingresantes deberán inscribirse desde el 8 al 26 de febrero y, desde el 12, quienes no posean DNI argentino. En tanto que, para rematricularse los estudiantes tendrán que gestionar un usuario de SIU-Guaraní a través de la página oficial. La Dirección de Educación - dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio - informa fechas y requisitos para realizar diversas gestiones de cara a un nuevo año escolar del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires. Según detallaron, desde el 8 al 26 de febrero podrán inscribirse quienes nunca lo hicieron. Para ello, se requiere contar con DNI vigente (consultar al dorso fecha de vencimiento) y título secundario. En fundamental acreditar la finalización del nivel medio sin adeudar materias. Si el título secundario fue expedido en el exterior, se requiere la correspondiente convalidación del Ministerio de Educación. En el caso de los aspirantes sin Documento Nacional de Identidad (argentino), la inscripción comienza el 12 de febrero. En otro orden, desde el Municipio informaron que para quienes deseen realizar la rematriculación, por no haber cursado durante el 2020, tendrán que gestionar un usuario de SIU-Guaraní. Este será requerido al momento de llevar a cabo la inscripción a cada materia luego del período correspondiente a los exámenes finales de febrero – marzo. Para gestionar dicho usuario, los interesados deberán consultar el sitio web www.cbc.uba.ar. CAMBIO DE CARRERA O SIMULTANEIDAD Los estudiantes que actualmente son alumnos del CBC y deseen cursar una carrera distinta a la de origen o bien cursar más de una carrera simultáneamente, podrán hacerlo desde el 15 al 19 de febrero ingresando a la página anteriormente indicada. LA PREVIA DE LA UBA Por último, desde el Municipio, informaron que continúa vigente el Programa de Acompañamiento y Apoyo educativo destinado a ingresantes y estudiantes iniciales de la Universidad de Buenos Aires. A través de este podrán acceder a cursos de nivelación, talleres virtuales y tutorías personalizadas que ayudarán a los estudiantes a transitar sus primeros pasos en la vida universitaria. Los interesados podrán adherir a dicho programa ingresado a https://www.cbc.uba.ar/lapreviadelauba.html OTROS TRÁMITES En la web oficial también se puede obtener un certificado express de alumno regular y el certificado analítico del CBC. También, la legalización de título secundario. Asimismo, podrá consultarse, en detalle, las fechas de exámenes finales regulares y remanentes para el periodo febrero-marzo 2021.

Elisa Abella recorrió las instalaciones del CEM junto a la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, y la directora de Educación, Milva López Pereyra.



Informan fechas para la inscripción y rematriculación al CBC de la UBA en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar