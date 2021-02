Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. QUEJA REITERADA "Chacabuco, entre Rivadavia y Belgrano (barrio 9 de Julio). Hace un año reclamaba por esto mismo...Un año después todo sigue igual. Quiero alguna respuesta!" escribe Nancy.

#QuejaVecinal BIENVENIDOS A LA LAGUNA DE LA SAVIO, nos dice un vecino refiriéndose al enorme charco que se forma con las lluvias en la abandonada General Savio y Castelli. "con una camionada de tosca lo arreglan, es la única que no asfaltaron" agregó otro vecino @CeMAV_Campana pic.twitter.com/oFTBMdC2kH — Daniel Trila (@dantrila) February 3, 2021 PEDIDO SOLIDARIO #ComoRecibimos "Se encontró en la Avenida Rocca este DNI a nombre de Yesica Romina Pérez. Pasar a retirar por #LaAuténticaDefensa (Av. Rocca 161) #Compartir pic.twitter.com/HmNKWKQBB8 — Magui Felizia (@mawifelizia) February 3, 2021 OTRAS QUEJAS #Dato VIDEO ️ Continúan los pedidos de Justicia por la muerte de Iván Mugas. Tres implicados, ningún detenido. Sin respuesta de la justicia. "Las marchas van a seguir hasta que haya una condena" afirma Adriana, la mamá de Iván, acompañada de familiares y vecinos pic.twitter.com/YA74tWM1jM — Daniel Trila (@dantrila) February 3, 2021 SIN NOVEDADES #QuejaVecinal VIDEO ️ reiterados reclamos por gran pérdida de agua potable en Arenales 1468 #Campana. Miles de litros de agua desperdiciados y en consecuencia reduce la presión en la zona. "Más claro échale agua" no digan que no lo encuentran!! @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/BvJytHdTca — Daniel Trila (@dantrila) February 2, 2021

5 de Febrero de 2021:

Quejas Vecinales

