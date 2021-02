» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

POLÉMICA VIRAL Supermercados y frigoríficos salieron al cruce de la polémica generada por fotos que se viralizaron de cortes de carne a precios populares que comenzaron a venderse este miércoles y mostraban falda y asado con exceso de grasa, entre otros. "La regla no es la foto que circula por redes. Esa es la excepción, porque no todo lo que se produce es uniforme", respondió Daniel Urcía, presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra). El dirigente consideró lógico que se exhiban cortes con más grasa que otros. "Seguramente una de las fotos haya sido una de las puntas del asado, que al operario que armó la bandeja en el supermercado, se le pasó, como suele suceder. No hay que estigmatizar al tipo que lo puso en la góndola y llevarlo al extremo", sostuvo.



AHORA ES EL MÁS BARATO El dólar paralelo cayó a $150 y se convirtió así en el más bajo entre las múltiples cotizaciones en el mercado argentino, con un retroceso de 16 pesos en lo que va del 2021 y una brecha del 70,6% con el mayorista. La divisa norteamericana experimentó una merma equivalente a tres pesos respecto de la jornada anterior en el segmento marginal. El paralelo volvió a ubicarse por debajo del denominado dólar ahorro o "solidario", que este jueves cotizó a $86,946 para la punta compradora y $93,189 para la vendedora, pero si se toman en cuenta los impuestos correspondientes, asciende a un promedio de $153,75. SIN SUBTES Los metrodelegados anunciaron que hoy volverán a paralizar todas las líneas del subte y el Premetro durante tres horas, a raíz del conflicto por la convocatoria de Metrovías a los empleados mayores de 60 años para retomar tareas presenciales. En esta oportunidad, la medida de fuerza será por la noche, entre las 19:00 y las 22:00, "frente a la falta de voluntad de diálogo demostrada por Metrovías y el Gobierno de la Ciudad", según argumentó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en un comunicado. DETENIDO AL FIN El comerciante Irineo Garzón Martínez fue detenido en el barrio porteño de Mataderos acusado por la violación de una joven venezolana en un local de la zona porteña de Once. El acusado fue detenido por efectivos de Delitos contra la integridad sexual de la Policía de la Ciudad en el domicilio de su hermana, en la calle Tandil al 5.000, y fue trasladado a la Alcaidía 12, del barrio de Saavedra. Al ser retirado por la policía, el sujeto fue insultado a los gritos por los vecinos del barrio y por allegados a la víctima. VACUNACIÓN TRASANDINA Chile comenzó a aplicar las primeras dosis de la vacuna anti coronavirus. Ahora, con la llegada de un segundo cargamento, aspira a inmunizar a cinco millones de personas en el primer trimestre del año. En Chile se aplica la vacuna Pfizer/BioNtech. Pero ahora largó la etapa de la vacunación masiva. El Gobierno de Sebastián Piñera indicó que espera tener cinco millones de personas vacunadas entre febrero y marzo. Primero, se vacunará a la población de mayor riesgo frente a la pandemia. Ellos son los profesionales de la salud, otros trabajadores esenciales, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

