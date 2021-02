» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Ginés González García encabezó la "Jornada Federal de Abordaje del Cáncer en Argentina"







El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, inauguró la "Jornada Federal sobre el abordaje del cáncer en la Argentina", organizada por videoconferencia por el Instituto Nacional del Cáncer, que estuvo destinada a especialistas de salud de todo el país y en donde expusieron sobre esta problemática los equipos de trabajo de la institución. En el evento, González García manifestó: "Es un gusto poder hacer esta actividad con nuestro Instituto Nacional del Cáncer. Todos saben lo que significa, por magnitud, esta enfermedad en nuestra sociedad". Y agregó: "Claramente hoy, si bien ha habido avances importantes en la terapéutica todavía tenemos muchos enigmas y muchas cosas por resolver. Tenemos que conseguir que esos avances obtenidos en la lucha contra el cáncer se apliquen en toda la Argentina". Por su parte, la directora nacional del INC, Patricia Gallardo, aseguró: "Estamos rodeados de mitos sobre el cáncer, muchos de los cuáles nos hacen temerle y por eso muchas personas evitan concurrir a sus controles preventivos. La idea de que esta enfermedad es siempre fatal es algo anticuada, porque desde la segunda mitad del siglo XX venimos conquistando mejoras en los tratamientos. Esto llevó a que muchos tumores se puedan detectar en estadios más tempranos y atenderlos con un mejor tratamiento". Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer -IARC- en base a datos disponibles a nivel mundial para el año 2018, Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes, en donde se consideran ambos sexos y todos los tumores a excepción de piel no melanoma, por lo que posiciona al país con una incidencia de cáncer media-alta, en donde el rango es de 177 a 245,6 por 100.000 habitantes, ubicándola a su vez en el séptimo lugar en Latinoamérica. Esta estimación corresponde a más de 125.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres. Por otra parte, basándose en datos provenientes de los Registros de Cáncer de Base Poblacional –RCBP- de nuestro país que alcanzaron los estándares de calidad esperados, la IARC ha calculado para Argentina una incidencia de 269 casos nuevos de cáncer por año por cada 100.000 varones y 290 por cada 100.000 mujeres. En Argentina, según las estimaciones de incidencia del Observatorio Global de Cáncer de la OMS, el cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia para 2018, con un volumen de más de 21.000 casos al año y representa el 17% de todos los tumores malignos, casi un tercio de los cánceres femeninos. Para cáncer colorrectal en ambos sexos se estimaron 15.692 casos nuevos para el año 2018, concentrando el 13% del total de tumores. En los varones, la mayor incidencia está dada por el cáncer de próstata, con una ocurrencia de más de 11.000 casos anuales, que representan el 20% de todos los tumores malignos en varones y 9% de la totalidad de cánceres del país. Un gran porcentaje de las enfermedades no transmisibles son prevenibles y comparten los mismos factores de riesgo. Se estima que los cinco principales riesgos para la salud están relacionados con el comportamiento y la alimentación: índice alto de masa corporal, bajo consumo de frutas y hortalizas, inactividad física, consumo de tabaco e ingesta excesiva de alcohol. La detección temprana es una herramienta indispensable a la hora de prevenir muertes por cáncer, ya que en las fases iniciales de la enfermedad existe un alto potencial de curación. Existen intervenciones que permiten la detección temprana y el tratamiento eficaz de un tercio de los casos aproximadamente. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/



