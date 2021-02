Mario Valiente

A diferencia de otros distritos vecinos, Campana no baja los contagios y el rebrote que sufrió toda la provincia por el relajamiento de las fiestas, ya se parece a una segunda ola de pandemia. Comparando Campana con dos distritos vecinos y semejantes a Campana, como los son Escobar y Zárate y según cifras publicadas el 02 de febrero por la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud Bonaerense, vemos que las diferencias son realmente llamativas. Por ejemplo en la Incidencia del coronavirus, que es la cantidad de contagios c/100 mil habitantes, Campana tiene 5.686 casos, Escobar 4.706 y Zárate 3.426. Otro ejemplo claro es la evolución del rebrote post fiestas, o sea la cantidad de contagios c/100 mil habitantes, Campana tuvo en enero 1.201 casos, Escobar 712 y Zárate 427. Como vemos en los dos ejemplos anteriores Campana ha sido mucho más impactado por la pandemia que esos distritos vecinos y más populosos. Para completar, si comparamos la evolución del rebrote analizando los contagios c/100 mil habitantes de las últimas dos semanas, Campana tiene 273 en la anterior y 414 casos en la última, Escobar 150 y 131 y Zárate 87 y 96. Este último dato demuestra no solo la gran diferencia de contagios entre los tres distritos en los últimos 14 días, sino también, cómo de una semana a la otra, evoluciona el rebrote c/100 mil habitantes. Campana con 141 casos nuevos (en alza), Escobar con 19 casos menos (en baja) y Zárate con 9 casos nuevos (en alza). Lo cierto es que el rebrote de contagios post-fiestas de fin de año, que en la mayoría de los distritos comienza a atenuarse y/o bajar, en Campana se parece más a una segunda ola de pandemia, por cuanto el mismo parece no amainar. Podríamos preguntarnos qué pasa en Campana que tiene uno de los peores datos de contagios de la provincia y quizás la explicación sea más política que técnica. Con una gestión política mediocre y cerrada en el manejo de la pandemia, a la que solo le importó la apertura indiscriminada de actividades, que no controló protocolos, que no dio ejemplos y que por pertenencia partidaria militó el anti aislamiento, ¿se podría esperar otro resultado?. Mario Valiente Director FM Futuro 93.1 Mhz

Opinión:

Coronavirus Campana; ¿Rebrote o Segunda Ola?

Por Mario Valiente

